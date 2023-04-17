Штраф за паркування $330 000: російський Ан-124 простоює в аеропорту Канади більше року

За словами колишнього авіамеханіка Девіда Хіллса, російську систему позбавили важливого стратегічного активу, інакше ЗС РФ могли б використати Ан-124 "Руслан" у війні проти України.

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Літак Ан-125 "Руслан" простоює в аеропорту Канади вже більше року після того, як влада країни закрила свій повітряний простір для авіакомпаній з РФ. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Він приземлився в аеропорту Торонто-Пірсон 27 лютого, через три роки після того, як почалося широкомасштабне вторгнення російських військ в Україну. З того часу Ан-125, який належить авіаперевізнику з РФ "Волга-Дніпро", так і залишився на злітно-посадковій смузі. За час останнього рейсу літак перевозив персональне захисне обладнання з Китаю. Зараз адміністрація аеропорту хоче його позбутися.

Юрист Білл Кларк, який спеціалізується на питаннях авіації, чию фірму найняли з побоювань того, що Росія може задіяти цей літак у війні, каже, що доводиться спостерігати за тим, як він просто іржавіє в аеропорту.

Це великий літак і займає значне місце для паркування, за яке адміністрація аеропорту Пірсон стягує 58 центів за хвилину.

Влада Канади не планує в найближчому майбутньому знімати заборону для РФ, а російське посольство не відповіло на прохання журналістів про коментарі.

Авіакомпанія "Волга-Дніпро", що володіє літаком, хоче його забрати, але при цьому навіть не може отримати дозвіл на те, щоб направити своїх механіків для обслуговування літака.

За словами Гая Ніколсона, речника адміністрації аеропортів агломерації Великого Торонто, проблема полягає в тому, що літак займає місце, куди зазвичай направляють інші лайнери перед вильотом.

Самір Хаккі, авіаційний інженер поряд з АН-124 у Канаді

"Унікальний вереск" Ан-124 "Руслан"

Літаки Антонов Ан-124 "Руслан" — це розробка 80-х років, їх конструювали в Україні за часів СРСР. Всього було випущено близько 55 таких екземплярів. Після вторгнення РФ в Україну в 2022 році, ці лайнери були перейменовані. Один з них тепер має назву "Be Brave like Kherson", на честь міста, звільненого українськими силами минулого року.

Характеристики Ан-124:

Таких монстрів, як Ан-124, у всьому світі налічується 26;

Розмах крила — 73 метри, удвічі більше, ніж у "Боїнга-737";

Вантажопідйомність – 120 тонн;

У салоні Ан-124 перевозять: супутники, двигуни для локомотивів та літакові турбіни загальною вагою до 150 тонн.

До початку великої війни цей лайнер кілька разів на рік прилітав до Торонто, чим привертав увагу авіаційних ентузіастів, пояснив Ернест Гатсчик, автор YouTube-каналу, де публікуються відеоролики про літаки, які приземляються та вилітають із аеропорту Торонто-Пірсон. Гатсчик — шанувальника музики в жанрі хеві-метал — сказав, що коли включаються всі чотири великі двигуни літака, він "видає унікальний вереск".

Скільки Ан-124 в Україні?

Наразі шість "Русланів" Ан-124 літають у західних країнах, один належить авіакомпанії Maximus Air з ОАЕ, ще п'ять — українській Antonov Airlines.

Комерційний директор Antonov Airlines Дмитро Просвірін повідомив, що українські літаки літають з аеропорту в Лейпцигу, куди їх перемістили після початку війни. Там також припарковано і два російських Ан-124.

У літаків Ан-124 дуже багато роботи

Українські Ан-124 використовуються для доставки обладнання, такого як електрогенератори, наприклад до Варшави та інших міст поблизу кордону України.

Минулого року один із українських "Русланів" перевозив турецькі телекомунікаційні супутники з Тулузи (Франція) на мис Канаверал (штат Флорида), звідки його вивела на орбіту ракета SpaceX Ілона Маска.

Ден Морган-Еванс, представник лондонської компанії Air Charter Service, зазначив, що підприємствам, які хочуть скористатися послугами цих літаків, доводиться бронювати їх за кілька тижнів. "Літаки дуже, дуже зайняті", — пояснив Морган-Еванс.

Девід Хіллс, колишній авіамеханік, сказав, що радий тому, що Канада наклала заборону на використання літаків, що належать Росії. "Шкода, що він простоює, але водночас це позбавляє російську систему стратегічного активу", — пояснив Хіллс, який працює як волонтер у Канадському музеї військових літаків у місті Гамільтон.

Нагадаємо, що на літаки "Руслан" почали встановлювати двигуни знищеної "Мрії". Заступник гендиректора ДП "Антонов" Максим Саноцький розповів, що від "Мрії" залишилися лише системи підготовки кондиціювання повітря та стійки шасі.

Раніше стало відомо, що Нацполіція оголосила підозру колишньому директору ДП "Антонов" через те, що "Мрію" могли евакуювати, але не зробили цього.