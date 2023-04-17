Вистачило б на двох: у США остання трапеза ув'язненого містила 29 тисяч калорій (фото)

Гері Карл Сіммонс-молодший був страчений у 2012 році. За 90 хвилин до своєї смерті чоловік встиг з'їсти лише половину останньої трапези, скуштувавши кожну страву, крім чипсів. Загальна калорійність замовленої їжі становила приблизно 29 тисяч калорій.

Related video

У 2012 році у в'язниці штату Міссісіпі (США) було страчено Гері Карл Сіммонс-молодший. Перед своєю смертю він замовив так багато їжі, що навіть не зміг її з'їсти. Про це розповідає Ladbible.

Злочинець відомий як "М'ясник" був вкрай жорстоким. У 1996 році, в ході конфлікту зі своїм спільником, він убив і розрубав на нього на частини, після чого віддав його тіло на поживу алігаторам.

Видання зазначає, що чоловік відбував ув'язнення, поки у віці 49 років не був страчений смертельною ін'єкцією о 18:00 20 червня 2012 року.

В останні моменти життя Сіммонс-молодший замовив пишну вечерю, яка, можливо, була найряснішою в історії серед смертників. Їжі було достатньо, щоб погодувати кілька людей одночасно.

Чоловік скуштував кожну страву, крім чипсів Фото: Daily Mail

"М'ясник" замовив подвійну порцію піци з грибами, цибулею, халапеньйо перцем та пепероні, а також звичайну піцу з трьома сирами, оливками, солодким перцем, помідорами, часником та італійською ковбасою. Він доповнив своє замовлення кількома пачками сиру, соусами, великими порціями коктейлів із полуницею, вишневою колою, картоплею фрі та полуничним морозивом.

За 90 хвилин до страти чоловік встиг з'їсти лише половину своєї трапези, скуштувавши кожну страву, крім чипсів. Загальна калорійність замовленої їжі становила приблизно 29 тисяч калорій.

Раніше Фокус писав, що чоловік отримав 70 років в'язниці за плювок у співробітників поліції. Ларрі Пірсон продовжував начхати на офіцерів аж до того, як його доставили до слідчого ізолятора. Під час судового процесу з'ясувалося, що чоловік уже був судимий раніше.

Також повідомлялося, що мотоцикліст без номерного знака врізався у поліцейського. Метью Прайс намагався об'їхати патрульну машину, але врізався у помічника шерифа, який швидко зреагував та зсадив його з мотоцикла. Чоловік намагався втекти від поліції, щоб не платити за проїзд.