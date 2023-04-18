Тільки Путін може ліквідувати Пригожина, — екс-депутат Держдуми РФ (відео)

За словами російського опозиціонера Дмитра Гудкова, у своїй внутрішній політиці президент сповідує принцип "розділяй і володарюй", але вбивати власника ПВК він не планує, оскільки той приносить йому користь.

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Президент Російської Федерації Володимир Путін не миритиме голову Міноборони РФ Сергія Шойгу із засновником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним. Про це заявив російський опозиціонер та колишній депутат Державної Думи РФ Дмитро Гудков в інтерв'ю "24 каналу" 17 квітня.

Політик вважає, що російському президентові вигідні конфлікти між представниками різних відомств.

"Путіна влаштовує, що вони "гризуться". Вони один одного послаблюють, і навколо диктатора не з'являється жодної політичної фігури, здатної його замінити. На тлі консультуючих бояр цар завжди виглядає найкраще. Розділяй і владарюй – такий принцип Путін сповідує досить давно", – заявив опозиціонер.

Інтерв'ю Дмитра Гудкова

Гудков також зазначив, що ліквідувати Пригожина може лише Володимир Путін, проте цього не станеться доти, доки засновник ПВК "Вагнер" приносить вигоду президенту Росії.

За словами Гудкова, окрім безпосередньої участі у бойових діях, "вагнерівці" відіграють ще одну важливу роль. Вербуючи ув'язнених, Пригожин звільняє російські місця позбавлення волі від непотрібних російському президентові громадян.

"Вони втратили десятки тисяч ув'язнених, які сиділи за важкими статтями. Мало того, що вони позбулися непотрібних небезпечних людей, вони ще й звільнили в'язниці, куди тепер можна садити всіх незгодних", — наголосив Гудков.

Нагадаємо, що 12 квітня Дмитро Гудков заявив, що Володимир Путін боїться програти війну з Україною, тому намагається її затягувати. Опозиціонер також зазначив, що великі втрати не зупинять президента Росії.

Ми також повідомляли, що згідно зі звітом ISW від 17 квітня Євген Пригожин, ймовірно, відновлює прихильність Володимира Путіна у зв'язку з нездатністю Міноборони РФ виконати поставлені завдання.

Ще ми писали про те, що в інтерв'ю від 17 квітня журналіст-розслідувач Христо Грозєв повідомив про бажання Євгена Пригожина очолити штаб та отримати політичну роль у Росії. За словами Грозєва, якщо із засновником ПВК "Вагнер" станеться "нещасний випадок", то його найманці підуть на Кремль.