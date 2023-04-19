6 днів без їжі та води: рибаків, що загубилися, вдалося врятувати після аварії їх човна (карта)

Група рибалок постраждала від потужного тропічного циклону "Ільза", внаслідок чого одне з суден пішло на дно. Дев'ять із десяти членів екіпажу цього човна досі вважаються зниклими безвісти.

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Одинадцять індонезійських рибалок було врятовано після шестиденного перебування без їжі та води на крихітному острові біля узбережжя Австралії. Про це пише Yahoo News.

Австралійське управління безпеки на морі повідомило, що 17 квітня вони були доставлені в безпечне місце з острова Бедвелл, розташованого за 330 км на захід від міста Брум у Західній Австралії.

Видання зазначає, що є побоювання, що дев'ятеро людей загинули. За словами тих, хто вижив, минулого тижня два їхні човни постраждали від потужного тропічного циклону "Ільза", внаслідок чого одне з суден пішло на дно. Дев'ять із десяти членів екіпажу цього судна досі вважаються зниклими безвісти.

Єдиний член команди затонулого човна, що вижив, пробув в океані кілька годин, тримаючись за каністру, перш ніж його підібрали рибалки з іншого корабля. Цей човен викинуло на берег невеликого острова Бедвелл.

Рибалки, що вижили, були помічені літаком австралійських прикордонних сил і евакуйовані рятувальним вертольотом до Брума Фото: Yahoo.News

Рибалки, що вижили, були помічені літаком австралійських прикордонних сил і евакуйовані рятувальним вертольотом до Брума, де вони проходять лікування в лікарні.

"Всі вони перебувають у хорошому стані, попри пережиті випробування", — сказав представник прикордонних сил.

Циклон "Ільза" став найсильнішим штормом у регіоні за останні 14 років. Він обрушився на Західну Австралію минулого тижня.

Раніше Фокус писав, що кетчуп врятував життя моряку, який місяць пробув у відкритому морі. Елвіс Франсуа, житель острова Синт-Мартен був віднесений до Карибського моря під час ремонту своїх вітрил. Його врятували завдяки рятувальній кампанії під назвою #FindtheKetchupBoatGuy, яка охопила майже 5 мільйонів користувачів соцмереж та зібрала понад 4 тисячі лайків.

Також повідомлялося, що біля берегів Луїзіани човен потрапив в оточення сотень голодних акул. За словами очевидців події, було відчуття, що поверхня води буквально "закипає".