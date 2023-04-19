6 дней без еды и воды: потерявшихся рыбаков удалось спасти после крушения их лодки (карта)

Группа рыбаков пострадала от мощного тропического циклона "Ильза", в результате чего одно из суден пошло ко дну. Девять из десяти членов экипажа этой лодки до сих пор числятся пропавшими без вести.

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Одиннадцать индонезийских рыбаков были спасены после шестидневного пребывания без еды и воды на крошечном острове у побережья Австралии. Об этом пишет Yahoo News.

Австралийское управление безопасности на море сообщило, что 17 апреля они были доставлены в безопасное место по воздуху с острова Бедвелл, расположенного в 330 км к западу от города Брум в Западной Австралии.

Издание отмечает, что есть опасения, что девять человек погибли. По словам выживших, на прошлой неделе две их лодки пострадали от мощного тропического циклона "Ильза", в результате чего одно из суден пошло ко дну. Девять из десяти членов экипажа этого судна до сих пор числятся пропавшими без вести.

Единственный выживший член команды затонувшей лодки, пробыл в океане несколько часов, держась за канистру, прежде чем его подобрали рыбаки с другой лодки. Этот корабль был выброшен на берег небольшого острова Бедвелл.

Выжившие рыбаки были замечены самолетом австралийских пограничных сил и эвакуированы спасательным вертолетом в Брум Фото: Yahoo.News

Выжившие рыбаки были замечены самолетом австралийских пограничных сил и эвакуированы спасательным вертолетом в Брум, где они проходят лечение в больнице.

"Все они находятся в хорошем состоянии, несмотря на пережитые испытания", — сказал представитель пограничных сил.

Циклон "Ильза" стал самым сильным штормом в регионе за последние 14 лет. Он обрушился на Западную Австралию на прошлой неделе.

Ранее Фокус писал, что кетчуп спас жизнь моряку, который месяц пробыл в открытом море. Элвис Франсуа, житель острова Синт-Мартен был унесен в Карибское море во время ремонта своей парусной лодки. Его спасли благодаря спасательной кампании под названием #FindtheKetchupBoatGuy, которая охватила почти 5 миллионов пользователей соцсетей и собрала более 4 тысяч лайков.

Также сообщалось, что у берегов Луизианы лодка попала в окружение сотен голодных акул. По словам очевидцев происшествия, было ощущение, что поверхность воды буквально "вскипает".