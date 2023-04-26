Вийшла з ладу: шведська ракета випадково впала на території Норвегії, – ЗМІ

За словами представника МЗС Норвегії, в Осло серйозно ставляться до будь-якої несанкціонованої діяльності на території їхньої країни.

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У понеділок, 24 квітня, Шведська космічна корпорація (SSC) запустила з Космічного центру Есрейндж дослідницьку ракету, яка вийшла з ладу та приземлилася на території Норвегії. Про це повідомило видання Swissinfo 25 квітня.

У публікації йдеться про те, що в рамках проведення експерименту в умовах невагомості ракета досягла висоти 250 кілометрів, а потім упала в гірській місцевості сусідньої країни.

"Вона приземлилася в горах на висоті 1000 метрів і за 10 кілометрів від найближчого населеного пункту", — зазначив голова відділу комунікацій SSC Філіп Олссон.

За словами Олссона, у подібних випадках корпорація повідомляє уряди та інші суб'єкти відповідно до передбаченої процедури.

Шведська ракета впала в Норвегії

"Норвезька влада дуже серйозно ставиться до будь-якої несанкціонованої діяльності на норвезькій стороні кордону", — прокоментував ситуацію представник МЗС Норвегії.

У Міністерстві закордонних справ Норвегії зазначили, що не отримували інформації про будь-які збитки, завдані шведською ракетою.

Нагадаємо, що 16 березня Швеція, Норвегія, Фінляндія та Данія підписали декларацію, яка передбачає створення єдиної північної системи протиповітряної оборони.

Ще ми писали про те, що 13 березня представники Швеції та України обговорили перспективи військової співпраці у галузі військової освіти, а також спільної наукової та науково-технічної діяльності у сфері оборони.

Ми також повідомляли, що за даними Bloomberg від 28 березня, Норвегія має намір очолити Арктичну раду замість Російської Федерації. За словами високопосадовця з Норвегії, зараз країна перебуває "в конструктивному процесі переговорів" з РФ.