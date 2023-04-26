Вышла из строя: шведская ракета случайно упала на территории Норвегии, – СМИ

По словам представителя МИД Норвегии, в Осло серьезно относятся к любой несанкционированной деятельности на территории их страны.

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В понедельник, 24 апреля, Шведская космическая корпорация (SSC) запустила с Космического центра Эсрейндж исследовательскую ракету, которая вышла из строя и приземлилась на территории Норвегии. Об этом сообщило издание Swissinfo 25 апреля.

В публикации говорится, что в рамках проведения эксперимента в условиях невесомости ракета достигла высоты 250 километров, а затем упала в горной местности соседней страны.

"Она приземлилась в горах на высоте 1000 метров и в 10 километрах от ближайшего населенного пункта", — отметил глава отдела коммуникаций SSC Филип Олссон.

По словам Олссона, в подобных случаях корпорация уведомляет правительства и другие субъекты соглано соответствующей процедуре.

Шведская ракета упала в Норвегии

"Норвежские власти очень серьезно относятся к любой несанкционированной деятельности на норвежской стороне границы", — прокомментировал ситуацию представитель МИД Норвегии.

В Министерстве иностранных дел Норвегии отметили, что не получали информации о каком-либо ущербе, нанесенном шведской ракетой.

Напомним, что 16 марта Швеция, Норвегия, Финляндия и Дания подписали декларацию, предусматривающую создание единой северной системы противовоздушной обороны.

Еще мы писали о том, что 13 марта представители Швеции и Украины обсудили перспективы военного сотрудничества в области военного образования, а также совместной научной и научно-технической деятельности в сфере обороны.

Мы также сообщали, что по данным Bloomberg от 28 марта, Норвегия намерена возглавить "Арктический совет" вместо Российской Федерации. По словам высокопоставленного чиновника из Норвегии, сейчас страна находится "в конструктивном процессе переговоров" с РФ.