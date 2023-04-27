"Гортає Tinder": на картині 150-річної давності "виявили" жінку зі смартфоном (фото)

Вперше про картину заговорили у 2017 році, коли вона висіла у музеї Neue Pinakothek у Мюнхені. Люди жартували, що дівчина ігнорує хлопця, бо, мабуть, гортає Tinder.

Related video

Картина, на якій зображена дівчина, яка нібито тримає в руках смартфон, викликала потрясіння у світі мистецтва. Полотно було створено 150 років тому. Про це розповідає Daily Star.

На картині "Очікувана" Фердинанда Георга Вальдмюллера помітили дивну деталь. Дівчина, що йде дорогою, здавалося б, відірвана від навколишнього світу, а чоловік на передньому плані присів і стискає квітку. Жінка не помічає шанувальника, який закоханий у неї.

Вперше про картину заговорили у 2017 році, коли вона висіла у музеї Neue Pinakothek у Мюнхені (Німеччина), і люди жартували, що дівчина ігнорує хлопця, бо, ймовірно, гортає Tinder. Але це, звичайно, не так. Насправді жінка зосереджено читає молитву, і її відданість Богу набагато сильніша, ніж в інших людей. Про це розповіли співробітники галереї, розчарувавши людей, які були переконані, що картина є доказом подорожі в часі.

Картина "Очікувана" Фердинанда Георга Вальдмюллера Фото: чума

"Найбільше мене вражає те, наскільки зміни в технології [змінили] інтерпретацію картини й в певному сенсі використали весь її контекст. Зміна полягає в тому, що у 1850 чи 1860 роках кожен глядач визначив би предмет, яким поглинута дівчина як молитовник. Сьогодні всі бачать подібність до сцени дівчини, поглинутої соціальними мережами на своєму смартфоні", — розповів Пітер Рассел, хлопець, який першим помітив, що жінка виглядає так, ніби гортає Instagram.

Раніше Фокус писав, що у Франції знайшли рідкісну картину за 800 тисяч євро. Полотно було виявлено за дверима в будинку на півночі країни. Воно знаходилося в одній родині з 1900 року, але вони навіть не здогадувалися, що є власниками дорогої картини.

Також повідомлялося, що у США відкрилася виставка, присвячена злочинам РФ в Україні. Загалом було зібрано понад тисячу музейних експонатів — їх розмістили на площі 1,5 тисячі кв. метрів.