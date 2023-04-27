"Листает Tinder": на картине 150-летней давности "обнаружили" женщину со смартфоном (фото)

Впервые о картине заговорили в 2017 году, когда она висела в музее Neue Pinakothek в Мюнхене. Люди шутили, что девушка игнорирует парня, потому что, вероятно, листает Tinder.

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Картина, на которой изображена девушка, якобы держащая в руках смартфон, вызвала потрясение в мире искусства. Полотно было создано 150 лет назад. Об этом рассказывает Daily Star.

На картине "Ожидаемая" Фердинанда Георга Вальдмюллера заметили странную деталь. Девушка, идущая по дороге, казалось бы, оторвана от окружающего мира, а мужчина на переднем плане присел и сжимает цветок. Женщина не замечает поклонника, который влюблен в нее.

Впервые о картине заговорили в 2017 году, когда она висела в музее Neue Pinakothek в Мюнхене (Германия), и люди шутили, что девушка игнорирует парня, потому что, вероятно, листает Tinder. Но это, конечно, же не так. На самом деле женщина сосредоточенно читает молитву, и ее преданность Богу намного сильнее, чем у других людей. Об этом рассказали сотрудники галереи, разочаровав людей, которые были убеждены в том, что картина является доказательством путешествия во времени.

Картина "Ожидаемая" Фердинанда Георга Вальдмюллера Фото: Wikimedia Commons

"Больше всего меня поражает то, насколько изменения в технологии [изменили] интерпретацию картины и в некотором смысле использовали весь ее контекст. Изменение заключается в том, что в 1850 или 1860 годах каждый зритель определил бы предмет, которым поглощена девушка как молитвенник. Сегодня все видят сходство со сценой девушки, поглощенной социальными сетями на своем смартфоне", — рассказал Питер Рассел, парень, который первым заметил, что женщина выглядит так, будто листает Instagram.

Ранее Фокус писал, что во Франции нашли редкую картину за 800 тысяч евро. Полотно было обнаружено висящим за дверью в доме на севере страны. Оно находилось в одной семье с 1900 года, но они даже не догадывались, что являются владельцами дорогостоящей картины.

Также сообщалось, что в США открылась выставка, посвященная преступлениям РФ в Украине. Всего было собрано более тысячи музейных экспонатов — их разместили на площади в 1,5 тысячи кв. метров.