Ракетні удари по Умані та Дніпру: у Росії несуть квіти до пам'ятника Шевченку (фото)

За інформацією журналістів, квіти також почали нести до пам'ятника Лесі Українці у Москві. Крім того, також відомо про появу табличок "Умань. Дніпро".

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28 квітня мешканці Москви почали нести квіти до пам'ятника українській поетесі Лесі Українці, щоб вшанувати пам'ять загиблих унаслідок російської агресії мирних українців. Про це пише Telegram-канал SOTA.

Повідомляється, що біля пам'ятника українській письменниці у столиці РФ почали з'являтися квіти. Також там з'явилася табличка: "Умань. Дніпро".

"Москвичі сьогодні несли квіти до пам'ятника Лесі Українки. Крім квітів на пам'ятнику з'явилася табличка "Умань. Дніпро", — сказано у повідомленні.

Квіти біля пам'ятника Лесі Українці Фото: SOTA

Крім того, пізніше повідомили, що квіти несуть також до пам'ятника поету та письменнику Тарасу Шевченку у Санкт-Петербурзі.

Пам'ятник Лесі Україні в Москві

Пам'ятник Лесі Українці у Москві Фото: wikipedia

Пам'ятник українській поетесі. Знаходиться на Українському бульварі у столиці РФ. Встановлено у 2006. У січні 2023 року пам'ятник став місцем стихійного меморіалу людям, які загинули внаслідок російського ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі.

Пам'ятник Тарасу Шевченку у Санкт-Петербурзі

Пам'ятник Тарасу Шевченку у Пітері Фото: wikipedia

Пам'ятник українському поетові, письменнику та художнику. Було відкрито в 2000-му році. На церемонії відкриття були присутні другий президент України Леонід Кучма та президент РФ Володимир Путін. 2001 року площу, на якій встановлено пам'ятник, також було названо на честь Тараса Шевченка.

Ракетний удар по Умані

Сьогодні, 28 квітня, ЗС РФ здійснила ракетний обстріл території України. Одна з випущених ракет влучила в багатоповерховий житловий будинок у місті Умань Черкаської області. У дев'ятиповерхівці повністю зруйновано під'їзд, загалом постраждали 10 будинків. За даними правоохоронців, у під'їзді проживало 109 осіб, із 46 квартир російська ракета повністю знищила 27. Станом на 19 годину 28 квітня відомо про 24 загиблих жителів Умані. Серед них четверо дітей.

Крім того, внаслідок удару по Дніпру 28 квітня загинули жінка та дитина. Так, жертвами російських окупантів стали 31-річна мати та її 2-річна донька. Ракета ЗС РФ потрапила до приватного житлового будинку.

Також до медичного закладу госпіталізували 58-річного чоловіка та 57-річну жінку. Вони мали травми середньої тяжкості. Ще 31-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.