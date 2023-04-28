Ракетные удары по Умани и Днепру: в России несут цветы к памятнику Шевченко (фото)

По информации журналистов, цветы также начали нести к памятнику Леси Украинки в Москве. Кроме того, также известно о появлении табличек "Умань. Днепр".

Related video

28 апреля жители Москвы начали нести цветы к памятнику украинской поэтессе Лесе Украинке, чтобы почтить память погибших в результате российской агрессии мирных украинцев. Об этом пишет Telegram-канал SOTA.

Сообщается, что у памятника украинской писательнице в столице РФ начали появляться цветы. Также там появилась табличка: "Умань. Днепр".

"Москвичи сегодня несли цветы к памятнику Леси Украинки. Помимо цветов на памятнике появилась табличка "Умань. Днепр", — сказано в сообщении.

Цветы у памятника Лесе Украинке Фото: SOTA

Кроме того, позже сообщили, что цветы несут также к памятнику поэту и писателю Тарасу Шевченко в Санкт-Петербурге.

Памятник Лесе Украине в Москве

Памятник Лесе Украинке в Москве Фото: wikipedia

Памятник украинской поэтессе. Находится на Украинском бульваре в столице РФ. Установлен в 2006. В январе 2023 года памятник стал местом стихийного мемориала людям, погибшим в результате российского ракетного удара по многоэтажке в Днепре.

Памятник Тарасу Шевченко в Санкт-Петербурге

Памятник Тарасу Шевченко в Питере Фото: wikipedia

Памятник украинскому поэту, писателю и художнику. Был открыт в 2000-м году. На церемонии открытия присутствовали второй президент Украины Леонид Кучма и президент РФ Владимир Путин. В 2001-м году площадь, на которой установлен памятник, также была названа в честь Тараса Шевченка.

Ракетный удар по Умани

Сегодня, 28 апреля, ВС РФ произвели ракетный обстрел территории Украины. Одна из выпущенных ракет попала в многоэтажный жилой дом в городе Умань Черкасской области. В девятиэтажке полностью разрушен подъезд, всего пострадали 10 домов. По данным правоохранителей, в подъезде проживало 109 человек, из 46 квартир российская ракета полностью уничтожила 27. По состоянию на 19 часов 28 апреля известно о 24 погибших жителей Умани. Среди них четверо детей.

Кроме того, в результате удара по Днепру 28 апреля погибли женщина и ребенок. Так, жертвами российских оккупантов стали 31-летняя мать и ее 2-летняя дочь. Ракета ВС РФ попала в частный жилой дом.

Также в медицинское учреждение госпитализировали 58-летнего мужчину и 57-летнюю женщину. У них были травмы средней тяжести. Еще 31-летний мужчина будет лечиться амбулаторно.