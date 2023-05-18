"Макрон — Гітлер": у Франції масово розвісили антиурядові плакати, — ЗМІ (фото)
За даними журналістів, місцева прокуратура розпочала розслідування за фактами публічної образи президента та можливого "заклику до повстання".
На півдні Франції, у місті Авіньйон, було помічено безліч плакатів, на яких зображено президента Еммануеля Макрона з вусами, що нагадують нацистського лідера Адольфа Гітлера. Про це повідомляє видання BFMTV.
Провокаційні плакати масово з'явилися в ніч із середи на четвер в Авіньйоні, що в провінції Лазурний берег.
Щонайменше частину розмістили на рекламних стендах, схоже, без згоди компанії-власника.
Раніше з'явився на бетонній стіні в місті Авіньйон мурал протестного художника Лекто став основою для копіювання невідомими на провокаційних плакатах. На цих плакатах автор доповнив малюнок, додавши президенту Макрону вуса, які створюють схожість з Адольфом Гітлером.
Особлива символіка була використана за допомогою цифр "49.3", що посилають до номера конституційної поправки, якою Макрон та його уряд скористалися для затвердження несхваленої суспільством пенсійної реформи без голосування у парламенті.
Вранці мерія вимагає від власника стендів забезпечити демонтаж плакатів.
"До якої межі вони готові дійти у своїх приниженнях і образах? Вже пора серйозно карати осіб, які вдаються до таких одіозних кампаній. Повністю засуджую це і висловлюю підтримку Еммануелю Макрону", — відреагував глава регіону Рено Мюзельє, представник партії Макрон.
Після появи першого мурала в Авіньйоні, місцева прокуратура розпочала розслідування за фактами публічної образи президента та можливого "заклику до повстання". Відповідно до законодавства, за публічну образу президента може бути накладений штраф у розмірі до 12 000 євро, а за звинувачення у "заклику до повстання" можуть загрожувати штраф до 7500 євро та позбавлення волі на строк до 2 місяців.
За даними видання Le Figaro від 19 січня, учасники найбільших профспілок Франції організували сутички та страйки проти пенсійної реформи, яка передбачає підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років.
За даними МВС Франції, на вулиці країни вийшли 1,12 мільйона протестувальників, зокрема 80 тисяч у Парижі. Крім того, через страйки комунальників на вулицях французької столиці зібралося 10 тонн сміття.
Також стало відомо, що 6 квітня протестувальники проти пенсійної реформи підпалили улюблений ресторан президента Франції Еммануеля Макрона на бульварі Монпарнас. В результаті між групою демонстрантів та поліцією почалися зіткнення.