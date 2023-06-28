ПВК Вагнер у Білорусі: Качинський оголосив про укріплення кордону Польщі через загрозу "гібридної війни"

На думку Ярослава Качинського, поява "вагнерівців" у Білорусі змінила ситуацію — це потенційна небезпека для Польщі.

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28 червня Ярослав Качинський, прем'єр-міністр Польщі, пояснив, що поява восьми тисяч найманців ПВК "Вагнер" у Білорусі — це загроза безпеці. Тому польсько-білоруський кордон додатково укріплять. Про заяву польського політика розповіло видання Wiadomosci.

Качинський взяв участь у засіданні комітету Ради міністрів з питань оборони та безпеки, ідеться у матеріалі видання. Під час засідання політик нагадав, що до Білорусі прибули 8 тисяч "вагнерівців". Відтепер зросла загроза для трьох країн: для України це просто небезпечно, а для Польщі і також Литви — потенційно небезпечно.

Прем'єр-міністр припустив, що одна з загроз — новий етап "гібридної війни", який почався після приїзду найманців. І цей етап війни, на його думку, більш складний.

Щоб захистись від загрози, Польща укріпить кордон з Білоруссю, заявив чиновник. У своєму виступі він перелічив заходи, які підвищать безпеку:

збільшать кількість підрозділів, які стерегтимуть кордон;

посилять фортифікаційні споруди.

При цьому Качинський припустив, що можливий навіть напад. "Політика безпеки завжди передбачає найгірші сценарії", — заявив міністр.

Зазначимо, найманці ПВК "Вагнер", яких очікують у Білорусі — наслідок домовленості заколотника Євгена Пригожина, власника ПВК та колишнього соратника Володимира Путіна.

Пригожин влаштував заколот, який тривав два дні — з 24 по 25 червня 2023 року. За цей час найманці, які йому підпорядкувались, збили гелікоптери армії РФ і прямували на Москву

Лукашенко заявив, що умовив Пригожина домовитись з російською владою. Тому 26-27 червня екскухар вирушив до Білорусі, плануючи забрати з собою частину ПВК "Вагнер".

Літак Пригожина прибув до Мінська: повідомляли, що його помітили у одному з місцевих готелів.

Втім наразі немає офіційних підтверджень прибуття "вагнерівців", однак публікувались припущення про підготовку спеціальних баз на відстані 200 км від українського кордону.

Нагадуємо, Лукашенко заявив, що саме завдяки йому Путін зміг умовити Пригожина відступити. Тепер, заявив експерт, найманці можуть стати його особистою гвардією.

Крім того, згідно з законодавством Білорусі на території республіки заборонені приватні військові компанії, тому не ясно, в якому статусі там перебуватиме "приватна армія" Пригожина.