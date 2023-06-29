Забрав з собою на той світ охоронця: у Саудівській Аравії відбувся напад на консульство США

Стрілець зупинив біля будівлі консульства машину та вийшов зі зброєю в руках. Відбулася перестрілка, що призвела до загибелі двох осіб.

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28 червня у місті Джидда на заході Саудівської Аравії чоловік скоїв напад на американське консульство. Внаслідок інциденту загинули двоє осіб. Про це з посиланням на дані місцевої поліції та представника консульства повідомили у CNN.

"Особа в автомобілі зупинилася біля будівлі американського консульства в провінції Джидда і вийшла з нього, тримаючи в руках вогнепальну зброю", — передали журналісти слова представника міської поліції Мекки.

Поблизу консульства відбулася перестрілка, в результаті якої сили безпеки ліквідували нападника. Однак перед смертю він встиг поранити працівника охорони з Непалу — охоронець помер.

"Було двоє загиблих: член місцевої охорони консульства, а також нападник, якого вбили сили безпеки Саудівської Аравії", — підтвердили у консульстві.

Речник розповів, що жоден американець від перестрілки не постраждав, і увесь персонал консульства був повідомлений про небезпеку.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого місцевого гвардійця", — сказав він.

У ЗМІ проінформували, що правоохоронні органи Саудівської Аравії розслідують напад. Мотиви стрільця наразі невідомі.

Нагадаємо, 28 червня Берегова охорона США повідомила, що на морському дні були виявлені ймовірні останки екіпажу батискафа "Титан". Підводний апарат, що здійснював туристичні поїздки, ймовірно вибухнув під час невдалого занурення до потонулого "Титаніка".

У Франції розпочалися масштабні протести через смерть 17-річного чорношкірого студента Ноеля, якого вбили правоохоронці під час спроби втечі від них на авто. Протестувальники спалили близько 40 машин, побудували барикади та підпалили будівлю ратуші в Мант-ла-Жолі.