"З цим доведеться рахуватися": Путін заявив, що Африка стає новим центром сили

Президент РФ заявив, що політична та економічна роль африканського континенту "зростає в геометричній прогресії". За даними ЗМІ, більшість країн материка відмовилися від участі в саміті "Росія-Африка".

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Президент РФ Володимир Путін заявив, що Африка стає новим центром сили, і з цим доведеться кожній країні рахуватися. Про це він повідомив під час засідання саміту "Росія-Африка" у Санкт-Петербурзі, яке транслювалося на сайті Кремля.

"На наших очах африканський континент стає новим центром сили, його політична та економічна роль зростає в геометричній прогресії", — сказав Володимир Путін.

Він упевнений, що Росія та країни Африки мають спільну згоду в тому, що за свій суверенітет потрібно боротися, зокрема відстоюючи свої інтереси на світовій арені. Зі слів російського диктатора, таке прагнення не означає самоізоляцію, натомість це "відкритість до співробітництва".

Також Путін розповів, що РФ спили заборгованість у розмірі 23 мільярдів доларів за весь час співпраці з африканськими країнами.

"Загальна сума списаної Росією заборгованості країн Африки становить 23 мільярди доларів. Москва направить на ці цілі ще 90 мільйонів", — додав він.

Нагадаємо, 27 липня у Санкт-Петербурзі стартував саміт Росія-Африка. Своєю чергою Федеральна міністерка економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце назвала саміт "піар-шоу Путіна" та застерегла лідерів африканських країн від співпраці з Російською Федерацією.

За даними видання The Moscow Times від 25 липня, більшість африканських лідерів вирішили відмовитися від участі у саміті "Росія-Африка", який Кремль намагається представити як новий дипломатичний прорив і підтвердження важливості РФ у світі. Також у Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що не ображатимуться на ті африканські країни, які не відправили своїх глав держав до Санкт-Петербурга.