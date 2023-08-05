Шукають дитину: у Грузії загинула українка внаслідок зсуву ґрунту в курортному селищі (фото)

У курортному селищі Шові 3 серпня зійшов зсув ґрунту. Загинули щонайменше 11 осіб. Рятувальники продовжують пошуки ще близько 30 людей, зниклих безвісти.

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У грузинському курортному селищі Шові, розташованому у високогірному регіоні Рача-лечхумі та Квемо Сванеті, загинула українка. Трагедія сталася через зсув ґрунту. Про це повідомляють журналісти видання hromadske з посиланням на коментар пресслужби Міністерства закордонних справ України.

На місці НП продовжує працювати пошуково-рятувальна група. Шукають дитину загиблої жінки, яка також перебувала на місці трагедії.

У МЗС також повідомили, що українське посольство в Грузії встановило зв'язок із рідними загиблої і взаємодіє з грузинською владою, щоб підготуватися до репатріації тіла.

Ведеться перевірка, чи не було інших українців у селищі Шові.

Що відомо про трагедію в Шові

Курортне селище Шові в Грузії розташовується на висоті 1,5 тисячі метрів над рівнем моря у високогірному регіоні Рача-Лечхумі і Квемо Сванеті. 3 серпня близько 15:15 за місцевим часом там зафіксували зсув ґрунту. Унаслідок НП було пошкоджено лінії електропередач, зруйновано дороги та мости. Зв'язок у селищі працював із перебоями.

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Через три години після сигналу про подію на місці активно працювала пошуково-рятувальна група. У день зсуву рятувальники виявили двох загиблих. Уранці 4 серпня — ще чотирьох.

У суботу, 5 серпня зранку видання "Новости-Грузия" повідомило про 11 загиблих унаслідок зсуву ґрунту в Шові. Рятувальники продовжують шукати ще близько 30 осіб, зниклих безвісти.

"У розшуку 25-29 осіб, тут цифра постійно змінюється", — пишуть журналісти.

Пізніше видання Interpressnews повідомило про 14 загиблих унаслідок трагедії у Шові.

Відомо, що з епіцентру лиха евакуювали 210 громадян. Більшість розважальних заходів у країні скасували.

Фокус писав, що 31 липня під час акції протесту в грузинському Батумі затримали українку. Жінка брала участь у мітингу проти круїзного лайнера Astoria Grande з російськими туристами на борту. Корабель прибув у грузинський порт на зворотному шляху з Туреччини. На борту було близько 800 осіб. Перший раз лайнер прибув у порт Батумі 27 липня. Тоді російські туристи в коментарі журналістам заявляли, що їхня країна "звільнила Абхазію від грузинів", що стало причиною протестів.