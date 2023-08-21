Спецназ узяв штурмом: у Німеччині обшукали квартиру проросійської активістки Колбаснікової

У неділю Олена Колбаснікова організувала в Кельні автопробіг на підтримку РФ, однак, за словами прокурора, обшук у неї вдома не пов'язаний із цим заходом.

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У понеділок, 21 серпня, у Кельні спецпідрозділи поліції провели обшук у квартирі проросійських активістів Олени Колбаснікової та Макса Шлунда. Про це пише німецька газета Kölner Stadt-Anzeiger.

Повідомляється, що напередодні Олена Колбаснікова організувала в Кельні автопробіг із російськими прапорами, у якому взяли участь близько 40 автомобілів.

За словами прокурора Ульфа Віллуна, обшук не має відношення до заходу. Причиною стало розслідування, пов'язане з порушенням закону про контроль зброї, а саме незаконним зберіганням автомата Калашникова.

У статті йдеться, що поліція взяла квартиру активістів штурмом. Під час обшуку було вилучено зброю, проте її справжність ще перевіряють.

У блозі, близькому до підозрюваних, ідеться про те, що Шлунд нібито був "серйозно" поранений під час штурму. Прокурор Віллун цієї інформації не підтвердив. У згаданому блозі також ішлося про "русофобію", а Колбаснікова і Шлунд були названі "борцями за мир".

Нагадаємо, 27 березня німецька прокуратура провела обшуки вдома в Олени Колбаснікової та Макса Шлунда. За інформацією правоохоронців, підозрювані передавали кошти на купівлю рацій для російських окупаційних військ в Україні.

Раніше, 9 березня, ми повідомляли, що Олена Колбаснікова, яка є уродженкою України, постане перед судом у Кельні. Жінка причетна до цілої низки проросійських заходів на території ФРН.

За даними ЗМІ від 30 січня, Олена Колбаснікова і Макс Шлюнд збирали гроші для придбання рацій, телефонів і навушників для російської армії. Наприкінці 2022 року вони особисто передали російському офіцеру Дмитру Ткачову 500 євро.