"Звідки ви взялися": Лавров матом відповів на запитання про Пригожина, — росЗМІ (відео)

Міністр закордонних справ РФ закликав орієнтуватися на "факти", а не на те, що пишуть західні ЗМІ про падіння літака Євгена Пригожина.

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Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров відреагував нецензурною лексикою на запитання щодо падіння у Тверській області літака Євгена Пригожина. Про це пише російське видання "Настоящее время".

На оприлюдненому відео чутно, що кореспондент запитав у російського міністра про те, як на інтересах Росії в Африці відіб'ється загибель Пригожина. Журналіст також поцікавився, наскільки щільно МЗС співпрацювало із засновником ПВК "Вагнер". Однак запитання залишилися без відповіді.

"Та звідки ви взялися, бл*дь", — сказав російський міністр.

Висловлювання Лаврова щодо падіння літака Пригожина

Пізніше журналіст телеканалу "Россия" Павло Зарубін опублікував відео, на якому Сергій Лавров висловився про заголовки та коментарі західних ЗМІ про падіння літака Євгена Пригожина. Повідомляють, що відеоролик було записано в ПАР після саміту БРІКС.

"Ви знаєте, я не слідкував за тим, що вони писали, говорили та показували на цю тему і мені звідси дуже важко дівати такі коментарі. Миттєво було розпочато розслідування, заведено справу, слідчі працюють. Я б запропонував орієнтуватися на факти, а не на те, що говорять західні ЗМІ", — заявив Лавров.

Катастрофа літака Пригожина

Нагадаємо, 23 серпня у Тверській області Російської Федерації впав літак, що належав засновнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Всі 10 осіб, які перебували на борту, загинули.

Високопоставлений представник західної розвідки в коментарі ЗМІ підтвердив, що внаслідок аварії Євген Пригожин, імовірно, загинув. За словами анонімного чиновника, деякі дані вказують, що він дійсно міг бути на борту.

Президент РФ Володимир Путін висловив співчуття загиблим унаслідок падіння літака у Тверській області, на борту якого міг перебувати засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Водночас близькі до Кремля джерела в коментарі російським журналістам припустили, що Євген Пригожин міг залишитися в живих. За їхніми словами, у засновника ПВК "Вагнер" є інформанти в різних структурах.