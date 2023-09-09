Намагався втекти з РФ: ФСБ затримала головного лікаря Путіна, — ЗМІ

За інформацією журналістів, 59-річний Віктор Трухін намагався виїхати до Білорусі. Напередодні стало відомо, що його звільняють із Санкт-Петербурзького НДІ вакцин і сироваток.

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У Петербурзі заарештували 59-річного Віктора Трухіна, який, як вважають, знав медичні таємниці Володимира Путіна. Спочатку його звільнили з посади директора Санкт-Петербурзького НДІ вакцин і сироваток Федерального медико-біологічного агентства (ФМБА), потім він зник на шість днів, а потім з'ясувалося, що його взяли під варту за рішенням суду. Йому закидають розтрату майже шести мільйонів доларів. Про це пише The Sun із посиланням на анонімний Telegram-канал.

Віктора Трухіна заарештували після того, як його спіймали під час "спроби втекти з країни" через Білорусь, стверджують журналісти. Він, як повідомляється, повністю обізнаний з останніми російськими дослідженнями і розробками в галузі вакцин, сироваток і "бактеріальних препаратів".

Для родичів Віктор Трухін зник 5 вересня. Цього дня стало відомо, що його звільняють із Санкт-Петербурзького НДІ вакцин і сироваток.

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Інститут, який очолював Трухін, входить до складу Федерального медико-біологічного агентства (ФМБА) — російського державного органу, покликаного забезпечувати радіаційну, хімічну та біологічну безпеку РФ, а також опікується охороною здоров'я. Він також займався розробленням вакцин для боротьби з коронавірусом (вакцина "Конвасел"), гепатитом і захворюваннями, що передаються статевим шляхом, займався експортом російських вакцин.

Найбільшим клієнтом інституту була компанія, що належить близькому другові Путіна Сергію Чемезову, колишньому колезі по КДБ, який є мільярдером і главою Ростеха, державного високотехнологічного оборонного конгломерату, стверджують журналісти.

Путін із керівником Федерального медико-біологічного агентства (ФМБА) Веронікою Скворцовою Фото: КоммерсантЪ

Трухін написав прощального листа підлеглим, зазначивши, що з посади він іде не за своїм бажанням. Після цього він зник. Сім'я не могла його знайти, дочка написала заяву в правоохоронні органи.

7 вересня на Трухіна порушили справу за статтею КК РФ 160 (розтрата). А 8 вересня він спробував виїхати з РФ до Білорусі і був затриманий співробітниками ФСБ РФ, ідеться в повідомленні.

У повідомленні стверджується, що справу порушили після того, як стало зрозуміло, що Трухін має намір виїхати з РФ і міг би розповісти чимало цікавого про російські "вакцини і сироватки".

У чому звинувачують Віктора Трухіна в РФ

Смольнинський районний суд взяв Віктора Трухіна під варту. Він проходить підозрюваним у справі про розтрату в особливо великому розмірі, повідомили в Об'єднаній прес-службі судів Петербурга.

За версією слідства, Трухін у січні 2021 року скористався своїми повноваженнями і перевів 5,9 мільйона доларів із рахунку Санкт-Петербурзького науково-дослідного інституту вакцин і сироваток ФМБА на рахунок зареєстрованої в Нікарагуа організації.

У суді він просив домашній арешт. Захист звернув увагу, що він активно співпрацює зі слідством і готовий допомогти розібратися "у кваліфікації його діянь".

Нібито, як пишуть журналісти, Трухін "допустив нецільовий платіж" до "Латиноамериканського Інституту Біотехнологій Мечникова" — це спільне Російсько-Нікарагуанське підприємство, акціонерне товариство, в якому склад акціонерів розподілено таким чином: Російська Федерація — 66%, Нікарагуа — 34%.

Нагадаємо, раніше в Москві заарештували за хабар командира армії ППО, що захищає Москву. Костянтин Огієнко разом із командувачем 4-ї дивізії ППО генерал-майором Дмитром Бєляцьким одержали 500 тисяч рублів від керівниці громадської організації "Надія", пообіцявши їй виділити під забудову землі Міноборони РФ у підмосковних Долгопрудному і Лобні.