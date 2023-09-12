"Приємна новина": 25% росіян хочуть отримати нового президента і назвали ім'я наступника

За словами глави Українського інституту майбутнього Вадима Денисенка, підтримка нинішнього глави РФ знижується і цей процес активізувався після військового заколоту. Водночас багато громадян налякані майбутнім, яке на них чекає.

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Близько третини росіян бажають, щоб у них з'явився новий президент замість Володимира Путіна. Про це розповів виконавчий директор Українського інституту майбутнього, радник керівника Української добровольчої армії Вадим Денисенко в інтерв'ю "Еспресо" 12 вересня.

За його словами, Український інститут майбутнього неодноразово проводив у Росії соціологічні опитування і за останній рік багато чого змінилося. Глобально на позицію росіян вплинули дії глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина в червні цього року. Підтримка влади Кремля продовжує знижуватися.

"За останній рік різко впав рівень довіри до Володимира Путіна, і причиною цього був марш Пригожина, він упав на 7%. Найбільше впав рейтинг довіри до Кадирова, мінус 15%", — ідеться в повідомленні.

Водночас росіяни почали вперше говорити про те, щоб саме Володимир Путін назвав їм ім'я свого наступника в майбутньому, адже їм страшно за те, яким воно може виявитися.

"25% росіян говорять про те, що вони хочуть бачити нового президента. Майже 50% говорять про те, щоб саме Путін назвав свого наступника. А серед тих, кого вони вважають найвірогіднішим, — це прем'єр-міністр РФ Мішустін, у якого зараз, якби не було Путіна, рейтинг становить 24%, і це приємна новина для нас, тому що хочеться, щоб Путін, злякавшись цієї цифри, почав знищувати своїх найближчих конкурентів", — продовжив Вадим Денисенко.

Нагадаємо, 16 серпня повідомлялося, що через тиск еліт Путін у 2024 році може зробити президентом РФ свого наступника. Ексголова Служби безпеки України Валерій Кондратюк зазначив, що російські еліти тиснуть на владу в Кремлі, тому наступним главою держави Росії може стати Олексій Дюмін