Позиція Китаю щодо України підриває його імідж, — віце-президент Єврокомісії

Валдіс Домбровскіс заявив, що позиція Китаю порушує декларовані ним основні принципи.

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Позиція Китаю щодо російсько-української війни негативно впливає на його світовий імідж і загрожує його репутації. Пекін зайняв нейтральну позицію в українському конфлікті тільки на словах і продовжує підтримувати Росію дипломатичними та фінансовими засобами. Заяву виконавчого віце-президента Європейської комісії, комісара з торгівлі та експрем'єра Латвії Валдіса Домбровскіса, зроблену в Пекіні в понеділок, 25 вересня, цитує латвійське новинне агентство Delfi.

"Територіальна цілісність завжди була важливим принципом Китайської міжнародної дипломатії. Російське вторгнення в Україну — кричуще порушення цього принципу. Крім того, Китай завжди виступає за те, щоб кожна країна могла вільно обирати свій власний шлях розвитку. Тому нам дуже важко зрозуміти позицію Китаю щодо війни Росії проти України, оскільки вона порушує основоположні принципи самого Китаю", — сказав віце-президент Єврокомісії, виступаючи з промовою перед студентами університету Цінхуа в Пекіні.

Домбровскіс також зазначив, що внаслідок війни скоротився експорт продовольства і піднялися ціни на енергоносії.

"Важко зрозуміти, як саботування експорту зерна з України може бути прийнятним у Китаї", — сказав єврокомісар.

Валдіс Домбровскіс зазначив, що європейські компанії говорять про втрату привабливості Китаю в плані інвестицій через його позицію в російсько-українській війні.

Відносини КНР і РФ

У березні 2023 року глава КНР Сі Цзіньпін здійснив державний візит до Росії, де заявив, що відносини між двома країнами "вступають у нову еру". Очікується, що президент Росії Володимир Путін у жовтні поїде до Китаю з візитом у відповідь. Разом із Путіним до Пекіна вирушать глави російських енергетичних компаній "Роснефть" і "Газпром".

Путін заявив, що планує інтегрувати ідеї РФ про створення "великого Євразійського простору", та ідеї "китайських друзів" у рамках програми "Один пояс — один шлях".

Незважаючи на несхвалення Заходу, Китай планує поглиблювати торговельні зв'язки з РФ. Москва розраховує на економічну підтримку Китаю в світлі західних санкцій і намагається максимально використовувати китайський попит на нафту, газ і зерно.

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилися повідомлення, що Китай і РФ розвивають ядерну інфраструктуру. За останні кілька років на полігонах в обох країнах було побудовано нові об'єкти, зокрема підземні тунелі, які можуть бути використані для проведення ядерних випробувань.

Раніше Фокус писав, що дослідники розкрили схеми нелегального продажу китайських дронів у Росію за "сірою" схемою.