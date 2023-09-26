"Захищала свою територію": моржиха продірявила човен російських туристів (відео)

Напад тварини на російський човен стався в районі Землі Франца-Йосипа. Поруч із мамою-моржем можна побачити дитинча.

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На човен мандрівників із Росії напав морж. Про це пише Telegram-канал "RT на русском" 25 вересня.

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Повідомляють, що напад стався в районі архіпелагу Земля Франца-Йосипа, що належить Росії, що в Північному Льодовитому океані. Тварина атакувала надувний човен і продірявила його бивнями.

У джерелі вважають, що таким чином самка моржа намагалася відстояти свою територію. На відео також можна побачити дитинча моржа.

"Мама-морж проколола гострими бивнями гумовий човен російських мандрівників. Найімовірніше, так вона захищала свою територію", — ідеться в публікації.

Самка моржа атакує човен

Нагадаємо, 8 червня стало відомо, що на курорті в єгипетському місті Хургада Акула з'їла громадянина Росії. Інцидент стався поруч із найпопулярнішим пляжем Dream Beach. Ще одна дівчина встигла врятуватися і вибратися з води.

Того ж дня місцеві рятувальники розпочали операцію із затримання тигрової акули, яка позбавила життя молодого хлопця. Місцева влада після трагедії також розпорядилася закрити всі місцеві пляжі, оскільки існує висока загроза нових атак, які призвели б до нових жертв.