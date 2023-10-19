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У російському музеї пам'яті жертв сталінських репресій встановили бюст вождя СРСР (фото)

Бюст Сталіна, Йосип Сталін
У музеї, присвяченому пам'яті жертвам репресій, встановили бюсти вождів СРСР

Працівники комплексу, присвяченого жертвам радянських репресій, не вважають рішення встановити бюсти їх організаторів недоречним. З їхніх слів, Сталіну ніхто не поклоняється.

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У Російській Федерації у тверському меморіальному комплексі "Мідне", присвяченого радянським репресіям 20-50-х років та пам'яті загиблих у 1939 році поляків, встановили бюсти вождів СРСР. Про це повідомило видання SOTA в Telegram.

"У тверському меморіальному комплексі "Мідне", присвяченому репресіям 20-50-х років та пам'яті вбитих у 1939 році полонених поляків, встановили бюсти Сталіна, Леніна, Дзержинського та інших організаторів репресій", — йшлося в повідомленні.

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У виданні зазначили, що на території меморіалу розміщені цвинтар, поховання польських військовополонених та стенди з інформацією про жертв репресій. Також у музеї розповідають історії реабілітованих після смерті Сталіна політв'язнів, зокрема показують предмети їхнього побуду, листи й свідоцтва про смерть.

На території комплексу встановили бюсти організаторів репресій недалеко від пам'ятників їхнім жертвам. Натомість працівникам музею таке рішення не видається недоречним, оскільки це "просто частина історії". З їхніх слів, відсутність квітів біля нової експозиції говорить про те, що Сталіну ніхто не поклоняється.

Видання з посиланням на дані з офіційного сайту меморіального комплексу наголосило, що інсталяція з бюстами доповнюватиметься.

Бюсти вождям СРСР, музей, репресії Fullscreen
Бюсти вождям СРСР
Бюсти вождям СРСР, музей, репресії Fullscreen
Бюсти вождям СРСР
Бюсти вождям СРСР, музей, репресії Fullscreen
Бюсти вождям СРСР

Нагадаємо, 18 серпня стало відомо, що у Псковській області Російської Федерації відкрили та освятили новий пам'ятник Йосипу Сталіну. Скульптура вождя СРСР є восьмиметровою, її виготовили у 2020 році за "народні кошти". Отець Антоній, який освятив скульптуру, заявив, що за часів правління Сталіна були репресії щодо священників, але "завдяки цьому тепер є безліч новомучеників і сповідників".

У квітні депутат Держдуми РФ від партії "Єдина Росія" Андрій Гурулєв виступав за повернення в законодавство поняття "ворог народу", яке використовували під час сталінських репресій у 30-40-х роках. Він зазначив, що не проти повернення репресій попри те, що його діда було репресовано в 1946 році.