У російському музеї пам'яті жертв сталінських репресій встановили бюст вождя СРСР (фото)

Працівники комплексу, присвяченого жертвам радянських репресій, не вважають рішення встановити бюсти їх організаторів недоречним. З їхніх слів, Сталіну ніхто не поклоняється.

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У Російській Федерації у тверському меморіальному комплексі "Мідне", присвяченого радянським репресіям 20-50-х років та пам'яті загиблих у 1939 році поляків, встановили бюсти вождів СРСР. Про це повідомило видання SOTA в Telegram.

"У тверському меморіальному комплексі "Мідне", присвяченому репресіям 20-50-х років та пам'яті вбитих у 1939 році полонених поляків, встановили бюсти Сталіна, Леніна, Дзержинського та інших організаторів репресій", — йшлося в повідомленні.

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У виданні зазначили, що на території меморіалу розміщені цвинтар, поховання польських військовополонених та стенди з інформацією про жертв репресій. Також у музеї розповідають історії реабілітованих після смерті Сталіна політв'язнів, зокрема показують предмети їхнього побуду, листи й свідоцтва про смерть.

На території комплексу встановили бюсти організаторів репресій недалеко від пам'ятників їхнім жертвам. Натомість працівникам музею таке рішення не видається недоречним, оскільки це "просто частина історії". З їхніх слів, відсутність квітів біля нової експозиції говорить про те, що Сталіну ніхто не поклоняється.

Видання з посиланням на дані з офіційного сайту меморіального комплексу наголосило, що інсталяція з бюстами доповнюватиметься.

Бюсти вождям СРСР

Бюсти вождям СРСР

Бюсти вождям СРСР

Нагадаємо, 18 серпня стало відомо, що у Псковській області Російської Федерації відкрили та освятили новий пам'ятник Йосипу Сталіну. Скульптура вождя СРСР є восьмиметровою, її виготовили у 2020 році за "народні кошти". Отець Антоній, який освятив скульптуру, заявив, що за часів правління Сталіна були репресії щодо священників, але "завдяки цьому тепер є безліч новомучеників і сповідників".

У квітні депутат Держдуми РФ від партії "Єдина Росія" Андрій Гурулєв виступав за повернення в законодавство поняття "ворог народу", яке використовували під час сталінських репресій у 30-40-х роках. Він зазначив, що не проти повернення репресій попри те, що його діда було репресовано в 1946 році.