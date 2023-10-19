В российском музее памяти жертв сталинских репрессий установили бюст вождя СССР (фото)

Работники комплекса, посвященного жертвам советских репрессий, не считают решение установить бюсты их организаторов неуместным. С их слов, Сталину никто не поклоняется.

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В Российской Федерации в тверском мемориальном комплексе "Медное", посвященного советским репрессиям 20-50-х годов и памяти погибших в 1939 году поляков, установили бюсты вождей СССР. Об этом сообщило издание SOTA в Telegram.

"В тверском мемориальном комплексе "Медное", посвященном репрессиям 20-50-х годов и памяти убитых в 1939 году пленных поляков, установили бюсты Сталина, Ленина, Дзержинского и других организаторов репрессий", — говорилось в сообщении.

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В издании отметили, что на территории мемориала размещены кладбище, захоронения польских военнопленных и стенды с информацией о жертвах репрессий. Также в музее рассказывают истории реабилитированных после смерти Сталина политзаключенных, в частности показывают предметы их быта, письма и свидетельства о смерти.

На территории комплекса установили бюсты организаторов репрессий недалеко от памятников их жертвам. Зато работникам музея такое решение не кажется неуместным, поскольку это "просто часть истории". По их словам, отсутствие цветов возле новой экспозиции говорит о том, что Сталину никто не поклоняется.

Издание со ссылкой на данные с официального сайта мемориального комплекса отметило, что инсталляция с бюстами будет дополняться.

Бюсты вождям СССР

Бюсты вождям СССР

Бюсты вождям СССР

Напомним, 18 августа стало известно, что в Псковской области Российской Федерации открыли и освятили новый памятник Иосифу Сталину. Скульптура вождя СССР является восьмиметровой, ее изготовили в 2020 году за "народные средства". Отец Антоний, который освятил скульптуру, заявил, что во времена правления Сталина были репрессии в отношении священников, но "благодаря этому теперь есть множество новомучеников и исповедников".

В апреле депутат Госдумы РФ от партии "Единая Россия" Андрей Гурулев выступал за возвращение в законодательство понятия "враг народа", которое использовалось во время сталинских репрессий в 30-40-х годах. Он отметил, что не против возвращения репрессий, несмотря на то, что его дед был репрессирован в 1946 году.