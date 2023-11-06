"ЦАХАЛ не винен": експрезидент Чехії вказав на помилки спецслужб Ізраїлю

Колишній президент Чехії Мілош Земан вважає антисемітизм "колективним комлексом неповноцінності", викликаним заздрістю до євреїв.

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Колишній президент Чехії Мілош Земан вважає, що за різанину в Ізраїлі 7 жовтня, під час якої ХАМАС убив 1400 осіб, несуть відповідальність ізраїльські спецслужби. За його словами, така непідготовленість є "грубою політичною помилкою". Про це він розповів в інтерв'ю чеському телеканалу Nova.

"Така помилка секретної служби не повинна була статися. Ізраїльська армія ні в чому не винна", — заявив Земан.

Експрезидент додав, що ніколи не слід вести переговори з терористами, тому що "хороший терорист — мертвий терорист".

Коментуючи ситуацію в Ізраїлі, Земан сказав, що з часом "проізраїльський ентузіазм" у Чехії та у світі піде на спад і візьме гору прихований антисемітизм. На думку політика, це "колективний комплекс неповноцінності", який проявляється заздрістю до успішності єврейського народу.

"Багатьом людям не вдається компенсувати цей комплекс, і вони стають антисемітами", — сказав Земан.

Земан про відносини з Путіним

Чеський політик вважає своє дружнє ставлення в минулому до президента РФ Володимира Путіна найбільшою помилкою в політичній кар'єрі.

"Тільки нерозумна людина могла зробити таку трагічну помилку, як вторгнення в Україну", — заявив чеський політик.

На думку колишнього президента, вторгнення завдало шкоди обом сторонам конфлікту.

"Люди цього не усвідомлюють, Путін, по суті, той, хто нашкодив своїй власній країні", — заявив політик.

Що відомо про колишнього президента Чехії Земана

Земан — перший чеський президент, обраний всенародним голосуванням. До 2013 року президента країни обирали обидві палати чеського парламенту.

Мілоша Земана називали другом Путіна. Він виступав за зближення Чехії з Китаєм і Росією, роблячи наголос на економічну вигоду від такої співпраці.

Після анексії Криму він неодноразово висловлювався на підтримку Росії і пропонував Києву вирішити кримське питання шляхом фінансової компенсації від Росії. Перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну в лютому 2022 року Земан публічно спростовував попередження американської розвідки про підготовку Москви до війни.

Однак після початку війни Земан змінив свою позицію, засудив російське вторгнення і закликав запровадити жорсткі санкції проти Кремля. У жовтні минулого року він закликав ЄС вступити у війну на боці України, якщо Росія застосує в конфлікті ядерну зброю.

Мілош Земан завершив свій другий президентський термін у березні цього року і пішов з політичної арени. Він обіймав цю посаду два терміни поспіль із 2013 року.

"Мені 79 років. Я з нетерпінням чекаю можливості відсвяткувати своє 80-річчя, але на відміну від Шимона Переса [колишнього президента Ізраїлю], який все ще був президентом у свої 90 років, я вже недостатньо здоровий, щоб собі це дозволити", — сказав Земан.

Нагадаємо, у Чехії розкритикували українських біженців-чоловіків призовного віку. Експрезидент країни Мілош Земан заявив, що якщо хтось "може ґвалтувати, то може і воювати", або працювати на військових підприємствах і будівництвах.

Раніше Фокус писав, що президент Чехії закликав світ підтримувати Україну. Петр Павел нагадав послам про грубі порушення міжнародного права в Україні та напади Росії на невинних людей.