Угорщині затвердили виплати: чи допоможе це подолати вето Будапешта на допомогу Україні

На думку експертів, на прем'єра Віктора Орбана навряд чи можливо вплинути, і скептицизм з цього приводу тільки зростає.

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Виконавчий директор Європейського Союзу в четвер, 23 листопада, затвердив авансові виплати Угорщині в розмірі 900 мільйонів євро (1 мільярд доларів) у рамках її досі замороженої частки у фондах відновлення. Про це пише Reuters.

На думку агентства, таким чином ЄС намагається подолати вето Будапешта на допомогу Україні, оскільки підтримка ЄС має вирішальне значення для України.

"Виконавча влада ЄС, що знаходиться в Брюсселі, виключила Угорщину з постпандемічного економічного стимулювання блоку через побоювання з приводу корупції та відмови від демократичних стримувань і противаг під керівництвом прем'єр-міністра Віктора Орбана", — зауважує видання.

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У відповідь Угорщина, як пишуть експерти, заблокувала очікувані рішення ЄС щодо надання Україні економічної допомоги в розмірі 50 мільярдів євро до 2027 року і початку переговорів про вступ із Києвом. Будапешт також заморозив план з надання Києву військової допомоги ЄС у розмірі 20 мільярдів євро і виступає проти санкцій щодо Росії за ведення війни.

Ба більше, за інформацією агентства, Будапешт розгорнув рекламну кампанію, що очорнює Європейську комісію, а партія Орбана "Фідес" просуває законопроєкт про "захист національного суверенітету" від іноземного втручання.

"Обидва кроки підвищують ставки в зіткненнях Угорщини з ЄС", — вважають аналітики Reuters.

Угорщина vs Євросоюз — куди приведуть торги

Чиновники Євросоюзу розглядають змінений план відновлення Угорщини з точки зору загальної вартості 10,4 мільярда євро на кілька років. Насправді це близько 5% ВВП Угорщини у 2023 році, включно з 4,6 мільярда євро в рамках RePowerEU.

Вони впевнені, за інформацією агентства, що Угорщина використовуватиме гроші RePowerEU, які можуть надійти двома траншами по 460 мільйонів євро кожен 2024 року, для модернізації свого електроенергетичного сектору за допомогою інтелектуальних лічильників і цифровізації енергетичних компаній.

Водночас рішення Єврокомісії дати добро на змінений план відновлення Угорщини тепер має бути схвалено іншими країнами ЄС.

"Можливо, це станеться вже під час переговорів 8 грудня між міністрами фінансів 27 країн-членів ЄС", — припускає Reuters.

Водночас ЄК наполягає на тому, пише агентство, що Угорщина має виконати умови ЄС щодо боротьби з корупцією та забезпечення незалежності судової системи, а також нівелювати свої спроби заважати іншим країнам, зокрема Україні, на шляху до членства в ЄС.

Водночас експерти вважають, що скептицизм щодо того, що на Віктора Орбана можна вплинути, не зникає, а зростає. Це підтвердили, як пише Reuters, джерела, які беруть участь у підготовці саміту лідерів ЄС, що пройде 14-15 грудня і на якому обговорюватимуть питання України.

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"Все обертається навколо грошей": Угорщина вважає Україну конкурентом, — експерт (відео)

Нагадаємо, 9 листопада Фокус писав, що в ЄС придумали запасний план допомоги Україні, якщо Угорщина накладе вето. Комісар ЄС з питань бюджету Йоганнес Хан сказав, що блок не може бути шантажованим будь-якими членами, які відмовляються від нього, тому в Євросоюзі вирішили розглянути альтернативу.

Також повідомлялося, що Угорщина вважає Україну конкурентом. За словами директора Інституту світової політики Євгена Магди, Орбан розраховує, що ЄС направить фінансову допомогу Будапешта, яка була заблокована через проблеми з демократією.