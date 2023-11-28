Відповідь на страйк польських водіїв: українці перекрили дороги в Польщі, — ЗМІ (відео)

Українські водії протестували в мирній обстановці та не приховували причини — відповідь на блокування проїзду польськими водіями, розповіли журналісти.

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У вівторок 28 листопада у Перемишлі та на під’їзді до прикордонного міста Медика українські водії заблокували дороги у відповідь на протести польських перевізників. Про це повідомило видання RMF FM.

Видання отримало повідомлення на гарячу лінію про затори в польських містах.

"Зараз я в дорозі з Перемишля до Медики. Українські водії протестують, перекрили два переходи", — йшлося в одному з дзвінків.

Журналісти встановили, що одна з акцій протесту відбулася на кільцевій розв'язці в Перемишлі. Саме там проходить державна дорога №28, яка веде до прикордонного переходу в Медиці.

ЗМІ з посиланням на поліцію заявили, що група з близько 30 осіб час від часу заходила на певний час на пішохідні переходи, блокуючи рух. Те ж саме відбувалося в Медиці, водії виїжджали на ту саму трасу.

Польські журналісти додали, що протести проходили в мирній обстановці, а українські водії не приховували, що це була відповідь на блокування проїзду польськими водіями.

Протест польських водіїв: що відомо

6 листопада польські перевізники розпочали проведення акції щодо блокування проїзду вантажівок через кордон з Україною. Зокрема, спостерігалося поступове блокування руху вантажівок у напрямку пунктів пропуску "Ягодин–Дорохуськ", "Краківець–Корчова", "Рава-Руська–Хребене".

Польські водії вимагають повернення дозволів для водіїв з України і зміну правил електронної черги для польських машин та виїзд порожніх польських вантажівок з України без черги.

Нагадаємо, 28 листопада заступник міністра Маркіян Дмитрасевич заявив, що Міністерство аграрної політики України очікує на позитивні результати переговорів через ситуацію на польсько-українському кордоні. З його слів, блокування кордону негативно позначилося на українському та польському бізнес-середовищі.