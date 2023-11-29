Магнат Путіна зазнав невдачі: Герман Хан програв суд проти санкцій Євросоюзу

За інформацією єврочиновників, Герман Хан підтримує тісні стосунки з Путіним і продовжує надавати йому значні послуги.

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Генеральний суд Євросоюзу в Люксембурзі відхилив у середу, 29 листопада, апеляцію співзасновника інвестиційної компанії LetterOne, російського олігарха Германа Хана. Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначає агентство, магнат програв судовий процес проти санкцій Євросоюзу через його ймовірні тісні зв'язки з президентом РФ Володимиром Путіним і впливову роль у Росії.

Хто такий Герман Хан

На сьогодні Герман Хан найвідоміший своєю компанією LetterOne, яка заснована в 2013 році спільно з партнерами Михайлом Фрідманом, Олексієм Кузьмічовим і Петром Авеном і знаходиться в Люксембурзі. Усі вони залишили раду директорів після того, як проти них впровадили санкції.

Крім того, Хана переслідували за його роль в "Альфа-групі", який разом зі своїми партнерами контролює найбільшу російську роздрібну мережу і приватний банк.

Також у ЄС заявили, що Хан "підтримує тісні стосунки" з Путіним і "продовжує надавати йому значні послуги", додавши, що власники групи також отримали "ділові та юридичні вигоди від цих відносин".

Антиросійські санкції Євросоюзу

ЄС запровадив санкції щодо майже 1800 осіб та організацій з моменту нападу Росії на Україну. Апеляції в судах ЄС щодо санкцій можуть тривати роками і рідко закінчуються перемогою. Наприклад, колишній президент України Віктор Янукович і його син залишаються в списку санкцій ЄС з 2014 року, навіть після того, як виграли кілька судових апеляцій.

Водночас судді ЄС у середу, 29 листопада, скасували санкції ЄС проти Олександра Пумпянського, сина мільярдера Дмитра Пумпянського, чиї статки було побудовано навколо ПАТ "ТМК", найбільшого російського виробника сталевих труб. Згідно з рішенням, Рада ЄС не змогла довести, що родинні зв'язки з батьком, який залишається в санкційному списку, достатньо виправдовують включення сина. Суд відхилив докази ЄС як недостатні.

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До слова, 12 вересня президент РФ Володимир Путін, виступаючи на Східному економічному форумі, заявив, що Росія вже заробила вдвічі більше тієї суми, яку заморозили інші країни.

Нагадаємо, 11 серпня США ввели нові санкції проти російських мільярдерів. Російський союз промисловців і підприємців, який сприяє імпортозаміщенню в РФ і опікується технологічним сектором економіки, також опинився в списку санкцій.