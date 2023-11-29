Магнат Путина потерпел неудачу: Герман Хан проиграл суд против санкций Евросоюза

По информации еврочиновников, Герман Хан поддерживает тесные отношения с Путиным и продолжает оказывать ему значительные услуги.

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Генеральный суд Евросоюза в Люксембурге отклонил в среду, 29 ноября, апелляцию соучредителя инвестиционной компании LetterOne, российского олигарха Германа Хана. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает агентство, магнат проиграл судебный процесс против санкций Евросоюза из-за его предполагаемых тесных связей с президентом РФ Владимиром Путиным и влиятельной роли в России.

Кто такой Герман Хан

На сегодняшний день Герман Хан наиболее известен своей компанией LetterOne, которая основана в 2013 году совместно с партнерами Михаилом Фридманом, Алексеем Кузьмичевым и Петром Авеном и находится в Люксембурге. Все они покинули совет директоров после того, как против них ввели санкции.

Кроме того, Хана преследовали за его роль в "Альфа-группе", который вместе со своими партнерами контролирует крупнейшую российскую розничную сеть и частный банк.

Также в ЕС заявили, что Хан "поддерживает тесные отношения" с Путиным и "продолжает оказывать ему значительные услуги", добавив, что владельцы группы также получили "деловые и юридические выгоды от этих отношений".

Антироссийские санкции Евросоюза

ЕС ввел санкции в отношении почти 1800 человек и организаций с момента нападения России на Украину. Апелляции в судах ЕС по поводу санкций могут длиться годами и редко заканчиваются победой. Например, бывший президент Украины Виктор Янукович и его сын остаются в санкционном списке ЕС с 2014 года, даже после того, как выиграли несколько судебных апелляций.

Вместе с тем, судьи ЕС в среду, 29 ноября, отменили санкции ЕС против Александра Пумпянского, сына миллиардера Дмитрия Пумпянского, чье состояние было построено вокруг ПАО "ТМК", крупнейшего российского производителя стальных труб. Согласно решению, Совет ЕС не смог доказать, что семейные связи с отцом, который остается в санкционном списке, достаточно оправдывают включение сына. Суд отклонил доказательства ЕС как недостаточные.

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Санкции пугают: россияне вывели из Европы не менее $50 млрд, — СМИ

К слову, 12 сентября президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме заявил, что Россия уже заработала вдвое больше той суммы, которую заморозили другие страны.

Напомним, 11 августа США ввели новые санкции против российских миллиардеров. Российский союз промышленников и предпринимателей, который способствует импортозамещению в РФ и занимается технологическим сектором экономики, также оказался в санкционном списке.