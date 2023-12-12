"Нестерпний запах" у Підмосков'ї спалахнула велика пожежа на бавовняній фабриці (відео)

За даними російських медіа, пожежа сталася на території бавовнопрядильної фабрики імені Лукіна. У МНС РФ повідомили, що вогонь охопив 2,8 тисячі квадратних метрів

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У вівторок, 12 грудня, у Московській області Російської Федерації, у міському окрузі Пушкінський, сталася велика пожежа. Про це повідомила пресслужба Міністерства надзвичайних ситуацій РФ.

У відомстві повідомили, що вогонь охопив 2,8 тисячі квадратних метрів, у приміщенні обвалилася покрівля. До ліквідації пожежі було залучено понад 60 осіб та 24 одиниці техніки.

Згідно із заявою МНС РФ, загоряння вже ліквідовано. Інформації про постраждалих не надходило. Кадри гасіння пожежі пресслужба опублікувала в Telegram.

Ліквідація пожежі в Івантеївці

Російське агентство ТАСС повідомило, що пожежа сталася на складі бавовнопрядильної фабрики імені Лукіна, розташованому в місті Івантєєвка.

У медіа зазначили, що підприємство було побудовано 1928 року на основі купленого в Англії обладнання. Після розпаду СРСР фабрика припинила функціонувати. Наразі об'єкти на її території розділені між орендарями.

Російський портал MSK1.RU уточнив, що в ангарі, в якому спалахнула пожежа, зберігалися будматеріали та готова продукція. Повідомляється, що місцеві жителі страждають від диму.

"У районі Фабричного проїзду нестерпний запах. На вулиці неможливо перебувати", — передають журналісти слова очевидців.

На пожежу в Івантєєвці відреагував радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, опублікувавши відео з місця події.

"Горить склад бавовняної фабрики ім. Лукіна. Яка чудова аналогія", — написав він.

Пожежа в Московській області

Нагадаємо, 9 грудня в районі бухти Новоросійська пролунали вибухи, після яких на протилежному березі спалахнула пожежа. Також жителі міста чули звуки стрільби автоматичної зброї.

Раніше, 7 грудня, у центрі Москви в районі Преображенської набережної загорівся "Електрозавод". Пожежа почалася на першому поверсі лакофарбового цеху з виготовлення залізобетонних виробів і металевих конструкцій.