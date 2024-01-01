Теракти в Європі: у Німеччині затримали трьох терористів, які погрожували Кельнському собору

За інформацією поліції ФРН, близько 1000 поліцейських у новорічну ніч чергують навколо Кельнського собору, щоб забезпечити безпеку учасників святкування.

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Поліція Німеччини заарештувала ще трьох підозрюваних у зв'язку з плануванням теракту в Кельнському соборі. Про це повідомляє німецьке видання Welt.

Напад, за словами начальника поліції Кельна Йоганнеса Германнса, мав бути здійснений на автомобілі. Про це слідству розповів затриманий напередодні Різдва таджик, який виявився учасником великого угруповання. Він також розповів подробиці запланованої атаки.

Затримання відбулися в Дуйсбурзі, Херні та Нервенісі в районі Дюрен. Також було проведено обшуки у квартирах. Крім того, правоохоронці оглянули підземну автостоянку під Кельнським собором за допомогою собак, які відчувають вибухівку, але нічого підозрілого виявлено не було.

"Наразі ми не виявили нічого, що вказувало б на негайний напад", — сказав глава дорожнього управління Кельна Франк Вісбаум.

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Заходи безпеки біля Кельнського собору

У п'ятницю, 29 грудня, поліція Кельна оголосила про суворі заходи щодо захисту собору та його околиць напередодні Нового року, включно з використанням поліцейських з автоматами. Заходи безпеки вже було посилено до святкування Різдва.

Спочатку собор був закритий для туристів, проводилися тільки церковні служби. Близько 1000 поліцейських, які в новорічну ніч чергують навколо собору, роблять усе можливе, щоб забезпечити безпеку учасників святкування. Поки що нічого незвичного не виявлено.

Кардинал Райнер Марія Велькі відслужив багатолюдну новорічну месу в соборі 31 грудня під посиленою охороною поліції.

"Я хотів би подякувати нашим силам безпеки, які почали захищати цей собор напередодні Різдва, а також захищають нас, щоб ми могли проводити церковні служби. Крім того, вони захищають наше фундаментальне право вільно сповідувати релігію, що продовжує гарантуватися в нашій країні", — сказав Велкі.

Крім інформації про можливий напад на Кельнський собор, органи безпеки також отримали інформацію про можливий напад на церкву у Відні. Місцева поліція також посилила заходи безпеки на Різдво і Новий рік.

Австрійське управління із захисту Конституції заарештувало чотирьох осіб. З них двоє чоловіків і жінка були поміщені під варту. Вони перебувають під слідством як причетні до терористичної організації.

Федеральний міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер на тлі повідомлень про затримання підозрюваних у підготовці терактів у європейських церквах наголосила, що терористи не обмежать спосіб життя європейців.

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Нагадаємо, що 21 грудня в Чехії в центрі Праги сталася стрілянина. Невідомий почав розстрілювати людей просто в Карловому університеті. Унаслідок події загинули 15 людей, 25 дістали поранення.

Крім того, 11 грудня повідомлялося, що "Моссад" допоміг викрити на Кіпрі угруповання іранців, унаслідок чого вдалося запобігти теракту.