"Динь, 17 секунд, бум": Трамп розповів, як уявляє роботу ППО (відео)

За словами кандидата в президенти США, щоб керувати системами протиповітряної оборони не потрібно мати силу. Необхідно вміти швидко розбиратися в тому, що сталося.

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23 січня в американському штаті Нью-Гемпшир відбулися праймеріз кандидатів у президенти від республіканської партії. Дональд Трамп під час свого виступу розповів про своє бачення роботи ППО. З місця велася пряма трансляція.

За його словами, ті, хто відповідав за системи протиповітряної оборони найчастіше беруть не силою, а розумом. Їм потрібно дуже швидко збагнути, щоб за лічені секунду перехопити ворожу ціль у небі.

"Це не сильні хлопці, а розумні, вони спокійно працюють: динь-динь-динь-динь-динь, у них є 17 секунд, щоб у всьому розібратися. Ракета полетіла — впшшшшнь, бум!", — заявив Дональд Трамп.

До слова, перед праймеріз у Нью-Гемпширі Дональд Трамп наростив відрив від своєї головної конкурентки Ніккі Гейлі. Про це свідчать опитування, які були проведені напередодні. У результаті колишній американський президент має перевагу в 60% проти 38%, які отримала Ніккі Гейлі.

Вибори відбудуться вже в листопаді 2024 року, і битва може бути між Дональдом Трампом і чинним лідером США Джо Байденом, як це було 2020 року. Колишній президент уже заявляв, що якщо знову стане главою Білого дому, то зможе завершити війну в Україні всього за 24 години. Ба більше, він встигне це зробити нібито до своєї інавгурації.

"Ще до того, як я зайду в Овальний кабінет (робоча кімнаті президента США в Білому домі), і за деякий час після того, як ми виграємо президентські вибори, я врегулюю цю жахливу війну між Росією та Україною. Я її врегулюю", — заявляв Дональд Трамп.

Нагадаємо, 23 січня верховний представник Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель відреагував на заяву Дональда Трампа про швидке закінчення війни в Україні. За його словами, українці були б раді, якби американський політик міг дати їм "чарівну формулу" припинення війни за 24 години. При цьому дипломат зазначив, що "чудеса трапляються тільки в Лурді".

19 січня президент України Володимир Зеленський запросив Дональда Трампа в країну, щоб той зміг особисто подивитися на російську агресію і вже потім робив висновки про те, чи можливо все закінчити за добу.