Злив документів Пентагону про контрнаступ ЗСУ: обвинувачений Тейшейра визнає свою провину, — ЗМІ

Раніше американський льотчик, який опублікував у мережі секретні документи США, заперечував свою провину за кожним із шести висунутих йому пунктів.

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Військовослужбовець Національної гвардії ВПС США Джек Тейшейра, якого звинувачують у витоку секретних документів Пентагону, як очікують, визнає себе винним на прийдешньому слуханні. Про це пише агентство Reuters, з посиланням на матеріали суду.

За даними журналістів, федеральні прокурори попросили суддю в Бостоні призначити на понеділок слухання, на яких 22-річний нацгвардієць зможе визнати свою провину після арешту за звинуваченням у зливі секретних даних групі геймерів у додатку для обміну повідомленнями Discord.

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21-річний льотчик Джек Тейшейра влаштував історичний "злив" даних Пентагону: що про нього відомо

Повідомляється, що поки невідомо, за якою саме статтею Тейшейра готовий визнати себе винним. Загалом йому висунули шість обвинувачень. Адвокати молодика не відповіли на запити про коментарі.

Як зазначають журналісти, злив документів, який здійснив Тейшейра, був визнаний найсерйознішим порушенням національної безпеки в історії США. Так, на сайті WikiLeaks було опубліковано понад 700 000 документів, відео та дипломатичних телеграм.

Витік секретних документів Пентагону: що відомо

Нагадаємо, 7 квітня 2023 року видання The New York Times повідомило з посиланням на свої джерела, що в мережі опублікували секретні військові документи США, у яких ішлося про плани НАТО і Вашингтона щодо нарощування потужності ЗСУ перед контрнаступом.

Журналістам NYT і Bellingcat вдалося ідентифікувати людину, яка, ймовірно, злила дані Пентагону. Йдеться про 22-річного американського льотчика Джека Тейшейру. Його заарештували 13 квітня за підозрою у витоку секретної інформації США в мережу.

Як виявилося, Тейшейра публікував дані Пентагону в невеликому ігровому онлайн-чаті Thug Shaker Central, учасники якого цікавляться зброєю і відеоіграми. Пізніше один з учасників чату розмістив документи на загальнодоступному онлайн-форумі, щоб "повідомити своїм друзям про те, що відбувається".

Під час засідання 21 червня Тейшейра не визнав свою провину за кожним із пунктів обвинувачення. Крім того, його адвокати заявили, що обвинувачений не очікував поширення опублікованих ним секретних даних в інтернеті, і піддали критиці прокурорів за нібито перебільшення ризиків вчинку військового для нацбезпеки США.