Слив документов Пентагона о контрнаступлении ВСУ: обвиняемый Тейшейра признает свою вину, – СМИ

Ранее американский летчик, опубликовавший в сети секретные документы США, отрицал свою вину по каждому из шести предъявленных ему пунктов.

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Военнослужащий Национальной гвардии ВВС США Джек Тейшейра, которого обвиняют в утечке секретных документов Пентагона, как ожидается, признает себя виновным на грядущем слушании. Об этом пишет агентство Reuters, со ссылкой на материалы суда.

По данным журналистов, федеральные прокуроры попросили судью в Бостоне назначить на понедельник слушания, на которых 22-летний нацгвардеец сможет признать свою вину после ареста по обвинению в сливе секретных данных группе геймеров в приложении для обмена сообщениями Discord.

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21-летний летчик Джек Тейшейра устроил исторический "слив" данных Пентагона: что о нем известно

Сообщается, что пока неизвестно, по какой именно статье Тейшейра готов признать себя виновным. Всего ему предъявили шесть обвинений. Адвокаты молодого человека не ответили на запросы о комментариях.

Как отмечают журналисты, слив документов, который осуществил Тейшейра, был признан самым серьезным нарушением национальной безопасности в истории США. Так, на сайте WikiLeaks было опубликовано более 700 000 документов, видео и дипломатических телеграмм.

Утечка секретных документов Пентагона: что известно

Напомним, 7 апреля 2023 года издание The New York Times сообщило со ссылкой на свои источники, что в сети были опубликованы секретные военные документы США, в которых говорилось о планах НАТО и Вашингтона по наращиванию мощи ВСУ перед контрнаступлением.

Журналистам NYT и Bellingcat удалось идентифицировать человека, предположительно слившего данные Пентагона. Речь идет о 22-летнем американском летчике Джеке Тейшейре. Его арестовали 13 апреля по подозрению в утечке секретной информации США в сеть.

Как оказалось, Тейшейра публиковал данные Пентагона в небольшом игровом онлайн-чате Thug Shaker Central, участники которого интересуются оружием и видеоиграми. Позже один из участников чата разместил документы на общедоступном онлайн-форуме, чтобы "сообщить своим друзьям о том, что происходит".

В ходе заседания 21 июня Тейшейра не признал свою вину по каждому из пунктов обвинения. Кроме того, его адвокаты завили, что обвиняемый не ожидал распространения опубликованных им секретных данных в интернете и подвергли критике прокуроров за якобы преувеличение рисков поступка военного для нацбезопасности США.