Вибухи і постріли: в Інгушетії триває протистояння загадкових бойовиків і ФСБ

Перестрілка почалася ще вдень. Раніше місцеві ЗМІ повідомили, що двох бойовиків нібито було ліквідовано.

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В Інгушетії триває бойове зіткнення між спецназом ФСБ, правоохоронними органами та бойовиками. Особи бойовиків не розкривають. Про їхні цілі не повідомляють. Про це пише URA.RU.

В Інгушетії ввечері 2 березня ввели режим КТО (Контртерористичної операції). У РФ режим КТО — це особливий правовий режим, який охоплює комплекс спеціальних заходів із застосуванням бойової техніки, зброї та спеціальних засобів щодо припинення терактів і знешкодження терористів.

Режим запровадили через бойові зіткнення в місті Карабулак між деякими бойовиками та правоохоронцями.

Глава Республіки Інгушетія Махмуд-Алі Каліматов звернувся до жителів регіону із закликом зберігати спокій під час проведення контртерористичної операції.

Заворушення в Інгушетії

Бойовики, які розпочали перестрілку в Інгушетії, можуть бути пов'язані з групою, яку наприкінці березня 2023 року намагалися спіймати в селі Зязиков-Юрт. Про це повідомило неназване джерело.

Видання "Кавказский узел" повідомляє, що в липні правоохоронці збільшили до п'яти мільйонів рублів розмір винагороди за інформацію про тих, хто напав на пост ДПС "Волга 24", розташований поблизу кордону Інгушетії та Північної Осетії, "але учасникам підпілля ще двічі вдалося втекти від силовиків, а силовики при цьому обидва рази зазнали втрат", — пишевидання.

Тоді стався схожий сценарій: у Малгобекському районі терористи забарикадувалися в будівлі та відкрили вогонь під час спроби затримання, ідеться в повідомленні.

Заворушення в Інгушетії

Зазначається, що зараз перестрілку в місті Карабулак ведуть шестеро бойовиків. Із них двоє в міжнародному розшуку. Інсайдери повідомляли, що бойовики барикадувалися в багатоквартирному будинку, потім у приватному будинку, також є інформація, що нібито двоє бойовиків були ліквідовані. Але підтвердження цьому немає. А на відео, які з'явилися в соцмережах, тільки чути постріли.

Близько години тому росЗМІ писали про те, що протистояння нібито припинилося. Але незабаром російські "Известия" повідомили про вибухи.

Нагадаємо, Карабулак — третє за величиною місто Інгушетії (після Назрані та Сунжі). У 2010 році в ньому було скоєно великий теракт. Населення міста за даними на 2023 рік становить близько 44 тисяч осіб.

Контртерористична операція в Інгушетії стала другою за 11 місяців. Нагадаємо, 24 березня 2023 року було скоєно напад на пост ДПС "Волга 24", розташований поблизу кордону Інгушетії та Північної Осетії. У розшук було оголошено шістьох жителів Інгушетії.