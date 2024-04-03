На Тайвані вчителька врятувалася від землетрусу, але загинула через 10 хвилин, повернувшись за кішкою (фото, відео)

За оцінками, дев'ять людей загинули, понад 800 дістали поранення, а 127 не могли вибратися зі своїх квартир під час найпотужнішого за останню чверть століття землетрусу в острівній державі.

Related video

На Тайвані вчительці Кан Ну ледь вдалося вибігти з 10-поверхової будівлі, яка почала руйнуватися під час найбільшого землетрусу за останні 25 років. Але через кілька хвилин вона загинула після того, як, імовірно, повернулася, щоб врятувати кішку. Про це пише The Mirror.

Уранці в середу, 3 квітня, на Тайвані стався найпотужніший землетрус за останню чверть століття. За оцінками, дев'ять людей загинули та понад 800 дістали поранення. Ще 127 не могли вибратися зі своїх квартир. Магнітуда становила 7,4 балів. За даними Геологічної служби США, найбільше постраждало південно-східне місто Хуалянь.

Наслідки землетрусу на Тайвані

Вчительці (називається тільки її прізвище Кан Ну) вдалося втекти з будівлі "Уран" (Uranus) через бічні двері. 10-поверхова будівля була зруйнована землетрусом і нахилилася під кутом 45 градусів, унаслідок багато мешканців опинилися в пастці стін будинку.

Наслідки землетрусу на Тайвані

Через 13 хвилин після того, як жінка вибігла з будівлі, вона вирішила повернутися до уламків, імовірно, у пошуках своєї кішки. Але так і не повернулася з будівлі, яка продовжила валитися.

Рятувальники шукали жінку і через деякий час виявили її загиблою під балкою.

Наслідки землетрусу на Тайвані

Надзвичайні служби продовжують шукати тих, хто вижив серед завалів, водночас через підземні поштовхи деякі будівлі перекинулися, а дороги виявилися розділеними надвоє. Понад 87 000 будинків по всій країні залишилися без електрики, багато жителів зазнали серйозних пошкоджень. Транспорт постраждав від каміння й уламків, що впали зі схилів гір.

Відомо також, що 77 осіб опинилися замкненими в гірських тунелях.

Наслідки землетрусу на Тайвані

Президентка Тайваню Цай Інь-Вень у соцмережі X написала, що тривають рятувальні роботи, і що вона вдячна за повідомлення підтримки з усього світу.

Наслідки землетрусу на Тайвані

Нагадаємо, що 29 березня американське видання The Wall Street Journal повідомило, що РФ закупила у Тайваню і США нітроцелюлозу для випуску боєприпасів.

Також повідомлялося, що Тайвань закликав США надавати підтримку Україні.