Штурм парламенту, сутички з поліцією: у Грузії тисячі людей вийшли на протести (фото, відео)

За словами журналістів, силовики застосували сльозогінний газ і водомети, а також гумові кулі. У мережі вже з'явилися кадри з постраждалими. У МВС Грузії прокоментували ситуацію.

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У Грузії тривають протести. Мітингувальники повідомляють, що силовики застосовують проти них гумові кулі. Про це пише "Эхо Кавказа".

Повідомляється, що 1 травня парламент Грузії затвердив закон про "іноагентів" у другому читанні. Голосування відбулося на тлі масових протестів грузинів, які вважають законопроєкт калькою на російське законодавство.

За словами журналістів, на мітинги в Тбілісі вийшли тисячі людей. Співробітники МВС почали розганяти протестувальників. Вони застосували сльозогінний газ і водомети, а також гумові кулі. У мережі вже з'явилися кадри з постраждалими. Деяким із них надають першу допомогу інші демонстранти, а деяким — лікарі швидкої допомоги. На мітингу чути крики: "Ні Росії", "Росіяни", "Раби".

Водночас у МВС Грузії заперечують використання силовиками гумових куль, хоча кажуть, що "законні підстави" для цього є. Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Дарахвелідзе заявив, що демонстранти намагаються увірватися в будівлю законодавчого органу. Силовики використовують проти них спецзасоби — водомет, сльозогінний газ і перцевий спрей. За його словами, проти правоохоронців використовують якісь "задушливі речовини і гази". Він зазначив, що їх нібито неможливо придбати в магазинах у Грузії.

Мітинг у Грузії

Також видання пише, що, згідно з розпорядженням спікера парламенту Грузії Шалви Папуашвілі, з 23:00 години 1 травня за місцевим часом у законодавчому органі посилено заходи безпеки.

"У зв'язку з нападом на будівлю Парламенту Грузії, який створює небезпеку для життя і здоров'я осіб, які перебувають у палаці, оголошено "червоний рівень" безпеки. Під час його дії всі особи зобов'язані покинути будівлю парламенту. Виняток допускається для осіб, яких буде визначено головою адміністрації парламенту для запобігання загрозам. Метою цього заходу є захист життя і здоров'я осіб, які перебувають у палаці Парламенту", — йдеться в заяві.

Мітинг у Грузії

Чому в Грузії виходять на протести

Зазначимо, що ще 9 квітня в Тбілісі почалися протести. Мітинги почалися після того, як лідер парламентської більшості Грузинської мрії Мамука Мдінарадзе заявив, що його партія вдруге внесе до парламенту законопроєкт про "іноземних агентів".

"Повернення цього закону — образа всіх нас і цієї країни, цей закон — російський закон, і не крапка, а знак оклику. Ви один в один переклали з російського", — прокоментував таке рішення опозиціонер Шалвой Папуашвілі.

17 квітня повідомлялося, що в ЄС пригрозили Грузії проблемами зі вступом через закон про "іноагентів". Боррель закликає владу держави утриматися від ухвалення законодавства, яке може скомпрометувати шлях країни до європейського співтовариства, підтримуваний переважною більшістю громадян.