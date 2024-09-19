Іран готував ліквідацію керівництва Ізраїлю: у списку був Нетаньяху і міністр оборони, — ЗМІ

За свої послуги завербований ізраїльський бізнесмен запросив у іранців мільйон доларів. Агентство безпеки Ізраїлю не повідомляє, як далеко вдалося агенту просунутися під час реалізації намічених терористичних акцій.

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Іранські спецслужби завербували ізраїльського бізнесмена для фізичної ліквідації вищих посадових осіб, включно з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу, міністром оборони Йоавом Галлантом і главою Агентства безпеки Ізраїлю (Шин Бет). Про це пише The Jerusalem Post.

Людина, особистість якої не розголошується, є бізнесменом з великими зв'язками в Туреччині та Ірані. Його затримали в серпні, а в четвер, 19 вересня, йому висунули обвинувачення.

План полягав у тому, щоб використати ізраїльського бізнесмена, який тривалий час жив у Туреччині і мав фінансові стосунки як із турецькими, так і з іранськими особами, для розроблення планів убивств в Ізраїлі.

Для реалізації його реалізації громадяни Туреччини Андрій Фарук Аслан і Гюнейд Аслан зв'язалися з ізраїльським бізнесменом для проведення фінансових операцій, запросивши його в турецьке місто Самандаг для зустрічі з двома представниками багатого іранця на ім'я Еді. Коли йому сказали, що Еді не може виїхати з Ірану до Туреччини, він погодився на те, щоб його таємно переправили машиною з Туреччини до Ірану, де він зустрівся з Еді та членом іранських служб безпеки на ім'я Хадж.

Перш ніж розпочати будь-яку діяльність, ізраїльський бізнесмен запросив один мільйон доларів.

У серпні ізраїльський бізнесмен відвідав Іран вдруге, де отримав аванс у 5000 євро для початку здійснення змови, включно з потенційним перетворенням агента "Моссада" на подвійного агента.

Ізраїльському бізнесменові також доручили знімати відео певних ізраїльських об'єктів з метою спостереження і збору розвідувальної інформації, і передавати погрози громадянам Ізраїлю, з якими Іран зв'язувався для виконання місій, що не відповідають іранським директивам. Крім того, іранці запитали бізнесмена, чи зможе він завербувати росіян і американців, яких можна було б використати для вбивства іранських діячів, які виступають проти режиму і проживають у Європі та США.

Зазначається, що Шин Бет не надала жодних вказівок на те, чи домігся ізраїльський бізнесмен істотного прогресу в будь-якій із терористичних акцій.

Нагадаємо, лідер республіканців, кандидат у президенти США Дональд Трамп був упевнений, що Іран нападе на Ізраїль у ніч із 5 на 6 серпня.

У Лівані прогриміла серія вибухів. 17 вересня на півдні країни детонували пейджери, які були в розпорядженні угруповання "Хезболла". Наступного дня там вибухнули портативні рації та радіоприймачі.