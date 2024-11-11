Не только Маск: что известно о "созвездии миллиардеров", которое Трамп собрал вокруг себя

Під час своєї переможної промови минулого тижня Дональд Трамп дякував тим, хто допоміг йому повернутися в Білий дім. І тепер ці дуже багаті люди можуть розраховувати на відповідні послуги і місця в новому Кабінеті міністрів.

Дізнавшись, що він переміг на виборах у США, Дональд Трамп публічно подякував Ілону Маску, назвавши найбагатшу людину у світі "супергенієм". Але й окрім Маска у Дональда Трампа вистачає дуже багатих і впливових союзників, які вклалися в його перемогу і тепер можуть розраховувати на відповідні послуги. Про це пише Forbes.

78-річний Трамп довго дорожив своїми тісними зв'язками з багатими і знаменитими, але цього разу він приведе з собою здебільшого нове покоління лоялістів, зокрема подкастера Джо Рогана і зірку ММА Дану Вайта серед інших. Цей контингент 2.0 заслужив прихильність Трампа завдяки поєднанню лояльності, пожертвувань на кампанію, схвалення і, звичайно ж, лестощів. Очікується, що деякі з них будуть членами кабінету міністрів. Інші, ймовірно, відіграватимуть неофіційні ролі радників, з якими Трамп спілкується телефоном, на полі для гольфу, у подкастах і через соціальні мережі.

Досить імовірно, що Трамп продовжить консультуватися з деякими з тих самих людей, з якими він завжди співпрацював, починаючи з членів своєї сім'ї. Хоча його дочка Іванка Трамп і зять Джаред Кушнер заявили, що не повернуться до своїх попередніх ролей радників президента, минулого тижня Кушнер повідомив Forbes, що він все ще може неофіційно консультувати Трампа. Тим часом дружина його сина Еріка Лара, співголова Національного комітету Республіканської партії, узяла на себе провідну роль у кампанії та стояла поруч із ним під час його переможної промови. Журналісти Forbes з'ясували, які нові обличчя у свиті Трампа, яких мільярдерів він зібрав у своєму "сузір'ї" і яку вигоду вони отримають.

Ілон Маск

Ілон Маск Фото: Getty Images

Колишній прихильник Барака Обами переробив себе на стійкого прихильника MAGA. 53-річний генеральний директор Tesla і засновник SpaceX, Маск спочатку підтримував Рона ДеСантіса на республіканських праймериз, перш ніж зробити ставку на Трампа. Він пожертвував 119 мільйонів доларів комітету політичних дій на підтримку Трампа, організував операцію із залучення виборців у штатах, що вагаються, і без кінця просував кандидатуру Трампа у своїй соціальній медіа-компанії X. Трамп публічно захоплювався "геніальністю" Маска і поклявся надати тому надзвичайну владу для формування федерального бюджету. Ці двоє стали настільки близькими, що Маск з'явився на сімейній фотографії Трампа, опублікованій у мережі наступного дня після виборів.

Говард Лютник

Говард Лютник Фото: The New Times

Генеральний директор і власник контрольного пакета акцій фінансової компанії Cantor Fitzgerald з річним доходом у 9 мільярдів доларів, є давнім другом Трампа. 63-річний магнат пожертвував 5 мільйонів доларів комітету Трампа Make America Great Again PAC і супроводжував кандидата в передвиборчій кампанії, включно з представленням Маска на жовтневому мітингу Трампа в Медісон-сквер-гарден. Лютник став відомим після 11 вересня 2001 року, коли 658 співробітників Cantor Fitzgerald, включно з братом Лютника, загинули внаслідок атак на Всесвітній торговий центр на Мангеттені. Лютник дивом уникнув загибелі, бо відводив сина в дитячий садок. Він пообіцяв подбати про сім'ї співробітників, зібравши для них 180 мільйонів доларів за перші п'ять років. Будучи співголовою перехідного періоду, Лютник пообіцяв укомплектувати другу адміністрацію Трампа персоналом, "лояльним" до боса.

Джон Полсон

Джон Полсон і Дональд Трамп Фото: The Trump Organization

Магнат хедж-фондів і уродженець Квінса, як і Трамп, заробив свої статки в розмірі 3,8 млрд доларів, роблячи ставки на субстандартні іпотечні кредити в 2007 році, і продав Трампу Doral Resort в Майамі в 2012 році. 68-річний мільярдер пожертвував лише 800 000 доларів на кампанію Трампа в цьому циклі, але став впливовим економічним радником Трампа і, як повідомляється, є провідним кандидатом на пост міністра фінансів. Полсон заявив, що хоче продовжити податкові пільги Дональда Трампа 2017 року і працювати з Маском над скороченням федеральних видатків, зокрема шляхом скасування субсидій на поновлювані джерела енергії, введених підписаним Байденом Законом про зниження інфляції.

Лінда МакМахон

Лінда МакМахон і Дональд Трамп Фото: Скриншот

Співголова перехідної команди Трампа з Лютніком, була головою Управління у справах малого бізнесу під час першого терміну Трампа і пожертвувала 15,8 млн доларів на кампанію Трампа 2024 року. 76-річна бізнесвумен готова зіграти ще більш впливову роль у другій адміністрації Трампа як співзасновниця Інституту політики America First, аналітичного центру (і альтернативи Project 2025), який підготував близько 300 виконавчих актів для розгляду Трампом для підписання. Раніше МакМахон допомагала своєму чоловікові-мільярдеру і соратникові Трампа Вінсу МакМахону керувати гігантом рестлінг-промоушену WWE, який він заснував і який був одним із найбільших спонсорів нині неактивного Фонду Трампа. Вінс перебуває під федеральним розслідуванням за звинуваченням у сексуальній торгівлі, що він заперечує.

Дана Вайт

Дана Вайт

Президент компанії змішаних бойових мистецтв UFC, підтримував Трампа під час усіх трьох його президентських кампаній. Їхні стосунки почалися в дополітичні дні Трампа, коли той проводив заходи ММА на своїй території. У червні 2021 року, коли Трамп усе ще був персоною нон ґрата після заворушень 6 січня, Вайт привітав його на заході UFC в одній із перших публічних появ Трампа після відходу з посади. Дехто у світі MAGA закликає Вайта стати новим прессекретарем Трампа, хоча Вайт заявив, що у нього немає "особистих політичних прагнень".

Скотт Бессент

Скотт Бессент Фото: Скриншот

"Скромний" керівник хедж-фонду, який раніше працював на ліберального філантропа Джорджа Сороса, на початку цього року зайняв свою нішу в MAGA-land, підтримавши Трампа на початку республіканських праймеріз і виділивши 3 мільйони доларів комітетам політичних дій Трампа і комітетам Республіканської партії. Ключовий економічний радник, чиє ім'я висувається на посаду в кабінеті міністрів, Бессент виступає за скорочення федеральних витрат і перебудову Федеральної резервної системи, щоб дати голові менше повноважень. "Я думаю, що на нас чекає велика міжнародна економічна перебудова. Я хотів би бути її частиною, як зсередини, так і зовні", — сказав Бессент в інтерв'ю Forbes за день до виборів, під час якого він підтвердив свою зацікавленість у роботі на Трампа.

Вівек Рамасвамі

Вівек Рамасвамі та Дональд Трамп Фото: Hindustan Times

39-річний біотехнологічний мільярдер, який балотувався на республіканських праймеріз як дружня до Трампа альтернатива і зійшов з дистанції, був всюдисущим сурогатом Трампа під час загальних виборів. Індо-американський підприємець, який на початку цього року купив активістську частку в медіа-фірмі Buzzfeed і є автором бестселера Woke, Inc., виступав за закриття федеральних урядових агенцій, включно з ФБР і Міністерством освіти.

Роберт Ф. Кеннеді-молодший

Роберт Ф. Кеннеді-молодший Фото: Getty Images

Нащадок політичної династії Кеннеді підтримав Трампа в серпні після того, як призупинив свою власну президентську кампанію як незалежний кандидат. Колишній демократ і юрист із питань охорони довкілля набув відданих послідовників як скептик вакцин; він закликав закрити цілі департаменти FDA і видалити фторид із питної води. RFK-молодший заявив, що Трамп доручить йому керувати агентствами охорони здоров'я, включно з Міністерством сільського господарства і Міністерством охорони здоров'я та соціальних служб, як наглядовий орган. "Він знову зробить Америку здоровою. Іди, добре проведи час, Боббі", — сказав Трамп під час своєї переможної промови.

Марк Андрессен

Марк Андрессен Фото: FOX News

Венчурний капіталіст із Кремнієвої долини з передбачуваним чистим капіталом у 1,9 мільярда доларів, підтримав Трампа в липні, перш ніж пожертвувати 2,5 мільйона доларів на підтримку його кампанії. Будучи демократом усе життя, Андрессен пояснив свій політичний зсув у подкасті зі своїм інвестиційним партнером Беном Горовицем, який також підтримав Трампа (перш ніж частково відступити і пожертвувати гроші Камалі Гарріс на початку жовтня). Андрессен послався на ворожість адміністрації Байдена до технологічного сектору, зокрема до криптовалют, важливої частини інвестиційного портфеля Андрессен-Горовіц, і до злиттів і поглинань, стовпа індустрії венчурного капіталу. Очікувалося, що інтернет-підприємець пообідає з Трампом у Мар-а-Лаго в ніч виборів.

Тімоті Меллон

Спадкоємець банківських статків Меллонів, був найбільшим одноосібним спонсором Трампа у 2024 році, вклавши 125 мільйонів доларів у суперкомітет Трампа Make America Great Again, навіть більше, ніж Маск. Він також підтримав Роберта Кеннеді-молодшого (до того, як той вийшов із гри), пожертвувавши 25 мільйонів доларів. Політичні цілі Меллона незрозумілі, але у своїй діловій кар'єрі як власника залізниці він воював із профспілками і робив пожертвування консервативним групам, таким як Heritage Foundation. Затворник, 81 рік, живе на ранчо у Вайомінгу і не фотографувався роками. Незважаючи на всі свої пожертвування, він наполягає, що не такий багатий, як здається. "Не мільярдер!" — написав онук банківського магната (і міністра фінансів США 1920-х років) Ендрю Меллон в електронному листі Forbes на початку цього року.

Джо Роган

Джо Роган

Колишній стендап-комік і коментатор UFC, який став подкастером, брав інтерв'ю у Трампа протягом трьох годин за десять днів до голосування, а потім публічно підтримав Трампа напередодні виборів. Його колега Трамп-інфлюенсер Дана Вайт подякував "могутньому і могутньому Джо Рогану", звертаючись до натовпу Трампа під час його переможної промови. Його подкаст The Joe Rogan Experience має понад 18 мільйонів підписників і зібрав 5,6 мільярда переглядів на YouTube. "Він найбільший у цьому світі, безумовно", — похвалився Трамп натовпу, оголошуючи про підтримку Рогана.

Джеффрі Ясс

Джеффрі Ясс Фото: Скриншот

Співзасновник маркет-мейкерського гіганта Susquehanna, є давнім мегадонором Республіканської партії та одним із 30 найбагатших людей світу зі статками в 50 мільярдів доларів, які містять частку в розмірі 21,5 мільярда доларів у материнській компанії TikTok ByteDance. Лібертаріанець, який підтримував інших кандидатів, як-от Тім Скотт і Вівек Рамасавамі, під час республіканських праймеріз, Ясс, як повідомляють, зустрічався з Трампом на початку цього року і доручив своїм радникам лобіювати команду Трампа на підтримку TikTok, який Трамп раніше намагався заборонити, перебуваючи при владі. Раніше цього року Трамп виступив проти спроби заборонити застосунок у Конгресі, а в червні Трамп приєднався до TikTok, де у нього тепер 14 мільйонів підписників.

Дуг Бургум

Дуг Бургум Фото: Мальдивы

Бізнесмен, губернатор Північної Дакоти і недовговічний кандидат у президенти, був у списку Трампа на посаду віцепрезидента. Одна з причин, чому Трампу подобається Бургум: він почав свою кар'єру в бізнесі, запустивши бізнес із розробки програмного забезпечення, перш ніж продати його Microsoft, де він багато років пропрацював керівником, перш ніж вступити в політичну боротьбу. Бергум (чиї особисті статки, за оцінками Forbes, перевищують 100 мільйонів доларів) розглядається як потенційний міністр енергетики.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що може отримати Ілон Маск в обмін на підтримку Дональда Трампа. Серед прогнозів — скасування місії на Місяць, яку готує НАСА, оскільки Маска більше цікавить Марс.