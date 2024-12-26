Шанси вижити 50/50: у дружини Асада агресивна форма раку, — ЗМІ

Наразі жінка не може перебувати ні з ким в одній кімнаті, однак батько Асми доглядав за своєю дочкою.

Related video

У дружини поваленого сирійського диктатора Асми аль-Асад рецидив гострого мієлоїдного лейкозу, агресивного раку кісткового мозку та крові. Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією журналістів, лікарі оцінюють її шанси на виживання як 50 на 50. Наразі Асма ізольована, щоб уникнути інфекцій, які можуть погіршити її стан. Вона "не може перебувати в одній кімнаті" з іншими.

"Асма помирає. Вона не може перебувати в одній кімнаті ні з ким (через свій стан)", — зазначають журналісти з посиланням на власне джерело, яке безпосередньо спілкувалося з представником сім'ї.

Її батько, Фаваз Ахрас, доглядав свою дочку в Москві. Його описали як "розбитого горем".

Хвороба поновилася після періоду ремісії, адже гострий мієлоїдний лейкоз діагностовано в Асми у травні 2024 року. До цього дружина Башара Асада лікувалася від раку грудей. У серпні 2019 року вона оголосила, що "повністю" позбулася цієї хвороби після року лікування.

Раніше Фокус писав, що відомо про дружину Башара Асада. Вона виросла в Лондоні та встигла пройти шлях від уособлення жіночого руху за звільнення на Близькому Сході до об'єкта ненависті й осуду.

Наразі вона разом з чоловіком, сирійським диктатором Башаром Асадом перебуває в Москві. Однак у російській столиці їй не сподобалось. Асма Асад нібито зажадала розлучення, щоб виїхати в Лондон через невдоволення умовами життя.

Однак у британському парламенті хочуть "порвати" паспорт Асми Асад, щоб вона не повернулася до Лондона. Там живуть батьки жінки.