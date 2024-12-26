Шансы выжить 50/50: у жены Асада агрессивная форма рака, — СМИ

Сейчас женщина не может находиться ни с кем в одной комнате, однако отец Асмы ухаживал за своей дочерью.

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У жены свергнутого сирийского диктатора Асмы аль-Асад — рецидив острого миелоидного лейкоза, агрессивного рака костного мозга и крови. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации журналистов, врачи оценивают ее шансы на выживание как 50 на 50. Сейчас Асма изолирована, чтобы избежать инфекций, которые могут ухудшить ее состояние. Она "не может находиться в одной комнате" с другими.

"Асма умирает. Она не может находиться в одной комнате ни с кем (из-за своего состояния)", — отмечают журналисты со ссылкой на собственный источник, который непосредственно общался с представителем семьи.

Ее отец, Фаваз Ахрас, ухаживал за своей дочерью в Москве. Его описали как "разбитого горем".

Болезнь возобновилась после периода ремиссии, ведь острый миелоидный лейкоз диагностирован у Асмы в мае 2024 года. До этого жена Башара Асада лечилась от рака груди. В августе 2019-го она объявила, что "полностью" избавилась от этой болезни после года лечения.

Ранее Фокус писал, что известно о жене Башара Асада. Она выросла в Лондоне и успела пройти путь от олицетворения женского движения за освобождение на Ближнем Востоке до объекта ненависти и осуждения.

Сейчас она вместе с мужем, сирийским диктатором Башаром Асадом находится в Москве. Однако в российской столице ей не понравилось. Асма Асад якобы потребовала развода, чтобы уехать в Лондон из-за недовольства условиями жизни.

Однако в британском парламенте хотят "порвать" паспорт Асмы Асад, чтобы она не вернулась в Лондон. Там живут родители женщины.