Пожежа в Лос-Анджелесі почалась через обірваний провід електромережі: розслідування Bloomberg

У Лос-Анджелесі під загрозою знищення опинилась художня галерея "Центр Гетті". Крім того, вогонь рухається в напрямку кампусу Каліфорнійського університету.

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У Лос-Анджелесі тримається суха вітряна погода, яка сприяє подальшому поширенню вогню на все нові ділянки каліфорнійського узбережжя. Аналогічні погодні умови були тиждень тому, коли з'явились перші точки займання. Через вітер могли обірватись дроти ліній електропередач, виникла іскра, з якої розгорілась подальша масштабна пожежа. Про деякі обставини пожежі в Лос-Анджелесі розповіло агентство Bloomberg.

Агентство під час прямого ефіру повідомило, що можлива причина пожеж в Лос-Анджелесі — це обрив ліній електропередач. Крім того, журналісти уточнили наслідки масштабного катаклізму на тихоокеанському узбережжі США, з яким все ще не впорались пожежники. На сьогодні кількість загиблих — 16 осіб, евакуйовано 180 тис. ос., завдано збитків на 150 млрд дол.

Також журналісти пояснили, що через суху погоду рух вогню продовжується. Згідно з даними представників влади, займання поширилось далі на північний схід і дісталось до елітних районів Брентвуд та Бел-Ейр. Начальниця округу Лос-Анджелес Ліндсі Горват пояснила, що зона евакуації розширилась. З її слів, вогонь наближається до культурних закладів міста — до архітектурної пам'ятки, художнього музею "Центр Гетті". Водночас, є сподівання, що будівля встоїть, оскільки "має вогнестійку конструкцію". Крім того, під загрозою Каліфорнійський університет.

"Вітер і сухі умови збережуть загрозу пожежі в окрузі Лос-Анджелеса високою", — навело Bloomberg слова начальник пожежної служби округу Ентоні Маррона.

Пожежі в Лос-Анджелесі — деталі

Деталей на користь версії про обрив електромережі у новинах Blooomberg на відшукалось. На телеканалі FoxNews 11 січня розмістили коментар Боба Маршалла, директора місцевої енергетичної компанії Whisker Labs. З його слів, за кілька годин до початку займання у точці, звідки поширився вогонь, зросла кількість повідомлень про несправності. Спеціальні датчики, розміщені в районах Eaton, Palisades і Hurst, сигналізували про проблеми. Причиною тих проблем могла бути, наприклад, торкання гілок дерев до дротів під час вітру.

"Несправності викликані тим, що гілки дерев торкаються дротів або проводів, які дмуть вітром і торкаються. Це створює іскру, і ми виявляємо все це", — пояснив Маршалл.

Зазначимо, 8 січня спалахнула масштабна пожежа в Лос-Анджелесі, яка рушила на будинки американських багатіїв та рядових громадян. Будинки спалахували, як сірники, тоді як пожежники не могли впоратись з вогнем. Місцева влада заявила, що проблеми виникла через нестачу води у гідрантах. Причина такої ситуації — дії деяких місцевих землевласників. У соцмережі X один з мільйонерів опублікував звернення до пожежників, в якому пропонував грошей за порятунок свого будинку. Тим часом низка знаменитостей втратили маєтки, серед них — Ентоні Хопкінс, Бен Аффлек, Дженіфер Еністон та інші.

Нагадуємо, видання Space показало фото з космосу, на яких видно втрату контролю над пожежею в Лос-Анджелесі.