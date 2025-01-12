Пожар в Лос-Анджелесе начался из-за оборванного провода электросети: расследование Bloomberg

В Лос-Анджелесе под угрозой уничтожения оказалась художественная галерея "Центр Гетти". Кроме того, огонь движется в направлении кампуса Калифорнийского университета.

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В Лос-Анджелесе держится сухая ветреная погода, которая способствует дальнейшему распространению огня на все новые участки калифорнийского побережья. Аналогичные погодные условия были неделю назад, когда появились первые точки возгорания. Из-за ветра могли оборваться провода линий электропередач, возникла искра, из которой разгорелся дальнейший масштабный пожар. О некоторых обстоятельствах пожара в Лос-Анджелесе рассказало агентство Bloomberg.

Агентство во время прямого эфира сообщило, что возможная причина пожаров в Лос-Анджелесе — это обрыв линий электропередач. Кроме того, журналисты уточнили последствия масштабного катаклизма на тихоокеанском побережье США, с которым все еще не справились пожарные. На сегодня количество погибших — 16 человек, эвакуировано 180 тыс. человек, нанесен ущерб на 150 млрд долл.

Также журналисты объяснили, что из-за сухой погоды движение огня продолжается. Согласно данным представителей власти, возгорание распространилось дальше на северо-восток и добралось до элитных районов Брентвуд и Бел-Эйр. Начальница округа Лос-Анджелес Линдси Горват объяснила, что зона эвакуации расширилась. По ее словам, огонь приближается к культурным учреждениям города — к архитектурному памятнику, художественному музею "Центр Гетти". В то же время, есть надежда, что здание устоит, поскольку "имеет огнестойкую конструкцию". Кроме того, под угрозой Калифорнийский университет.

"Ветер и сухие условия сохранят угрозу пожара в округе Лос-Анджелеса высокой", — привело Bloomberg слова начальник пожарной службы округа Энтони Маррона.

Пожары в Лос-Анджелесе — детали

Деталей в пользу версии об обрыве электросети в новостях Blooomberg на отыскалось. На телеканале FoxNews 11 января разместили комментарий Боба Маршалла, директора местной энергетической компании Whisker Labs. По его словам, за несколько часов до начала возгорания в точке, откуда распространился огонь, возросло количество сообщений о неисправностях. Специальные датчики, размещенные в районах Eaton, Palisades и Hurst, сигнализировали о проблемах. Причиной тех проблем могла быть, например, касание ветвей деревьев к проводам во время ветра.

"Неисправности вызваны тем, что ветви деревьев касаются проводов или проводов, которые дуют ветром и касаются. Это создает искру, и мы обнаруживаем все это", — пояснил Маршалл.

Отметим, 8 января вспыхнул масштабный пожар в Лос-Анджелесе, который двинулся на дома американских богачей и рядовых граждан. Дома вспыхивали, как спички, тогда как пожарные не могли справиться с огнем. Местные власти заявили, что проблемы возникла из-за недостатка воды в гидрантах. Причина такой ситуации — действия некоторых местных землевладельцев. В соцсети X один из миллионеров опубликовал обращение к пожарным, в котором предлагал денег за спасение своего дома. Тем временем ряд знаменитостей потеряли имения, среди них — Энтони Хопкинс, Бен Аффлек, Дженифер Энистон и другие.

Напоминаем, издание Space показало фото из космоса, на которых видно потерю контроля над пожаром в Лос-Анджелесе.