Обзивала "патологічним бидлом": в Польщі власниця не пускала до салону краси українок, деталі

Жителька Катовіце публічно ображала та принижувала українців і підтримувала загарбницькі дії Путіна. Центр моніторингу расистських і ксенофобських проявів написав заяву до поліції, справу розслідує прокуратура.

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Власниця салону краси в Катовіце відкрито висловлювала ненависть до українців у Польщі, публікувала в мережі контент на підтримку РФ і розмістила на дверях свого закладу оголошення про те, що громадяни України в ньому не обслуговуються, пише Gazeta Wyborcza.

Журналісти зазначають, що рік тому жителька Катовіце обурилася через жовті та блакитні кульки біля входу однієї з квартир її будинку. Вона записала і виклала до мережі відео, в якому називає українців "патологічним бидлом" і знищує кульки кольорів українського прапора. На кадри потрапили й українці, які жили по сусідству та просили їх не знімати.

"Або ми приберемо цю нечисть, або буде тільки гірше. Поляки не хочуть бачити ці кольори", — заявила вона у відео.

Видання "Інсайдер.Польща" пише, що пізніше власниця салону краси організовувала зустріч людей, що виступають проти українців у Польщі, і продовжувала публікувати відео, на яких ображала та принижувала українських біженців. Також вона неодноразово виганяла клієнток, якщо виявляла, що вони не є польками, та висловлювала в соцмережах підтримку Росії та дій президента РФ Володимира Путіна.

Після того, як полька повісила на дверях свого салону оголошення про те, що заклад не обслуговуватиме українців, на неї подав заяву до поліції Центр моніторингу расистських і ксенофобських проявів, звинувативши у підбурюванні до насилля. Справу розслідує прокуратура міста Катовіце. Жінку підозрюють у публічній образі людей за національною ознакою. Якщо суд визнає її провину, їй загрожує до трьох років ув'язнення.

Нагадаємо, 14 лютого ЗМІ писали, що в Польщі 71-річна пенсіонерка втратила свідомість під час перевірки контролером квитків в автобусі, а потім знайшла в кишені штраф на 254,80 злотих (понад 2,5 тисячі гривень).

11 лютого польські медіа оприлюднили статистику, згідно з якою українці підвищили рівень злочинності в Польщі.