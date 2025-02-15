Обзывала "патологическим быдлом": в Польше владелица не пускала в салон красоты украинок, детали

Жительница Катовице публично оскорбляла и унижала украинцев и поддерживала захватнические действия Путина. Центр мониторинга расистских и ксенофобских проявлений написал заявление в полицию, дело расследует прокуратура.

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Владелица салона красоты в Катовице открыто выражала ненависть к украинцам в Польше, публиковала в сети контент в поддержку РФ и разместила на дверях своего заведения объявление о том, что граждане Украины в нем не обслуживаются, пишет Gazeta Wyborcza.

Журналисты отмечают, что год назад жительница Катовице возмутилась из-за желтых и голубых шариков у входа одной из квартир ее дома. Она записала и выложила в сеть видео, в котором называет украинцев "патологическим быдлом" и уничтожает шарики цветов украинского флага. На кадры попали и украинцы, которые жили по соседству и просили их не снимать.

"Или мы уберем эту нечисть, или будет только хуже. Поляки не хотят видеть эти цвета", — заявила она в видео.

Издание "Инсайдер.Польша" пишет, что позже владелица салона красоты организовывала встречу людей, выступающих против украинцев в Польше, и продолжала публиковать видео, на которых оскорбляла и унижала украинских беженцев. Также она неоднократно выгоняла клиенток, если обнаруживала, что они не являются польками, и выражала в соцсетях поддержку России и действий президента РФ Владимира Путина.

После того, как полька повесила на дверях своего салона объявление о том, что заведение не будет обслуживать украинцев, на нее подал заявление в полицию Центр мониторинга расистских и ксенофобских проявлений, обвинив в подстрекательстве к насилию. Дело расследует прокуратура города Катовице. Женщину подозревают в публичном оскорблении людей по национальному признаку. Если суд признает ее вину, ей грозит до трех лет заключения.

Напомним, 14 февраля СМИ писали, что в Польше 71-летняя пенсионерка потеряла сознание во время проверки контролером билетов в автобусе, а потом нашла в кармане штраф на 254,80 злотых (более 2,5 тысячи гривен).

11 февраля польские медиа обнародовали статистику, согласно которой украинцы повысили уровень преступности в Польше.