"Не хотів наражати на небезпеку": Джей Ді Венс уперше прокоментував службу брата в українській армії

Американський віцепрезидент сказав, що "завжди вважав Нейта найміцнішою людиною", яку він знає, і що "завжди радий спілкуватися з ним". Втім, не розуміє, чому той не звернувся до нього особисто.

Related video

Віцепрезидент США Джей Ді Венс уперше прокоментував сварку з двоюрідним братом Нейтом, який воював за Україну. Про це пише Fox News.

Політик зізнався, що ніколи публічно не говорив про службу рідної людини, бо "не хотів наражати його на ще більшу небезпеку, ніж та, у якій він уже перебував". Зокрема, Джей Ді Венс зазначив, що не знає, чому брат вирішив звернутися до нього через сенатський офіс, а не через їхніх родичів.

Окрім цього, американський віцепрезидент додав, що "завжди вважав Нейта найміцнішою людиною", яку він знає, і що "завжди радий спілкуватися з ним".

"Що стосується його критики, то я не зацікавлений сперечатися з ним публічно, але я відчуваю потребу звернути увагу на одне питання: його невдала спроба зв’язатися зі мною. Я не впевнений, чому Нейт відчув потребу звернутися до мого офісу в Сенаті, а не до своєї мами, тата чи сестри, до всіх, з ким я регулярно спілкуюся", — сказав Джей Ді Венс.

Брат Джей Ді Венса воював за Україну

Нейт Венс воював за Україну у складі відомого батальйону "Вовки да Вінчі". Брат віцепрезидента США в березні 2022 року приїхав до Львова і вже через кілька місяців вирушив на фронт.

У січні 2025 року Нейт Венс звільнився зі служби, але говорив, що, як і раніше, готовий допомагати Україні. До того ж, він не схвалює дії нинішнього уряду США.

"Те, що я з вами родич, не означає, що я буду стояти осторонь і спостерігати, як ви вбиваєте моїх товаришів", — розкритикував Нейт Венс брата та його колег.

Зокрема, доброволець говорив, що Джей Ді Венс та Дональд Трамп вірять, що зможуть "заспокоїти Путіна".

"Вони помиляються. Росіяни не збираються забувати нашу підтримку України. Ми корисні ідіоти Володимира Путіна", — зазначив Нейт Венс.

Також він зізнавався, що говорив правду кузену, але той не намагався дізнатися більше.

Нагадаємо, голова Офісу президента Андрій Єрмак назвав три кроки для перемирʼя.

Також Фокус писав про обстріл Московської області сотнями дронів 11 березня.