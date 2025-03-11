"Не хотел подвергать опасности": Джей Ди Вэнс впервые прокомментировал службу брата в украинской армии

Американский вице-президент сказал, что "всегда считал Нейта самым крепким человеком", которого он знает, и что "всегда рад общаться с ним". Впрочем, не понимает, почему тот не обратился к нему лично.

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Вице-президент США Джей Ди Вэнс впервые прокомментировал ссору с двоюродным братом Нейтом, который воевал за Украину. Об этом пишет Fox News.

Политик признался, что никогда публично не говорил о службе родного человека, потому что "не хотел подвергать его еще большей опасности, чем та, в которой он уже находился". В частности, Джей Ди Вэнс отметил, что не знает, почему брат решил обратиться к нему через сенатский офис, а не через их родственников.

Кроме этого, американский вице-президент добавил, что "всегда считал Нейта самым крепким человеком", которого он знает, и что "всегда рад общаться с ним".

"Что касается его критики, то я не заинтересован спорить с ним публично, но я чувствую потребность обратить внимание на один вопрос: его неудачная попытка связаться со мной. Я не уверен, почему Нейт почувствовал потребность обратиться в мой офис в Сенате, а не к своей маме, папе или сестре, ко всем, с кем я регулярно общаюсь", — сказал Джей Ди Вэнс.

Брат Джей Ди Вэнса воевал за Украину

Нейт Вэнс воевал за Украину в составе известного батальона "Волки да Винчи". Брат вице-президента США в марте 2022 года приехал во Львов и уже через несколько месяцев отправился на фронт.

В январе 2025 года Нейт Вэнс уволился со службы, но говорил, что по-прежнему готов помогать Украине. К тому же, он не одобряет действия нынешнего правительства США.

"То, что я с вами родственник, не означает, что я буду стоять в стороне и наблюдать, как вы убиваете моих товарищей", — раскритиковал Нейт Вэнс брата и его коллег.

В частности, доброволец говорил, что Джей Ди Вэнс и Дональд Трамп верят, что смогут "успокоить Путина".

"Они ошибаются. Россияне не собираются забывать нашу поддержку Украины. Мы полезные идиоты Владимира Путина", — отметил Нейт Вэнс.

Также он признавался, что говорил правду кузену, но тот не пытался узнать больше.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак назвал три шага для перемирия.

Также Фокус писал об обстреле Московской области сотнями дронов 11 марта.