Онука Трампа підтвердила чутки про новий роман своєї матері (відео)

Кай Трамп повідомила, що звертається до Тайгера Вудса на "ти". Вона також розповіла, що змагатиметься із сином гольфіста в юнацькому турнірі.

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17-річна Кай Трамп, старша онука 47-го президента США Дональда Трампа, яка останнім часом стає дедалі публічнішою, уперше побічно підтвердила роман своєї матері Ванесси Трамп із легендарним гольфістом ">Тайгером Вудсом. Відповідне відео вона опублікувала на своєму YouTube-каналі.

"Привіт, друзі, я знаю, що я дуже давно не публікувала відео на YouTube, і це просто тому, що у мене виникли деякі проблеми. Мені довелося більше зосередитися на моєму реальному гольфі та навчанні", – пояснила вона, сидячи в машині.

Спочатку ролик присвячений її досвіду гри на Genesis Open разом із Рорі Макілроєм. Дівчина серйозно захоплюється гольфом і робить успіхи на цьому терені. Кай розповіла про турнір у Сан-Дієго та організації, що допомагають влаштувати захід, а також розкрила, що знайома з Вудсом.

Про роман 47-річної Ванесси та 49-річного Тайгера стало відомо минулого року. Колишня дружина Дональда Трампа-молодшого і спортсмен разом з Дня подяки (27 листопада). Вони живуть за 20 хвилин їзди один від одного у фешенебельному районі Палм-Біч у Флориді. Їхні діти, Кай, а також діти гольфіста 16-річний Чарлі і 17-річний Сем відвідують школу The Benjamin School вартістю $38 595 на рік. Ба більше, Кай і Чарлі – гольфісти-початківці, які хочуть стати професіоналами. Наступного тижня вони повинні будуть змагатися один з одним у юнацькому турнірі.

Уперше Трамп і Вудс з'явилися на публіці разом 16 лютого на турнірі. Пізніше відразу кілька джерел підтвердили ЗМІ, що вони зустрічаються. Про їхній роман знають члени обох сімей.

Минулого місяця на Genesis Invitational PGA Tour у Торрі Пайнс у Каліфорнії їх сфотографували, коли вони прибули разом, і онука Трампа була в спортивному одязі від бренду Вудса.

Кай Трамп і Тайгер Вудс Фото: Getty

У лютому Ванесса взяла доньку на перегляд раунду TGL, гольф-ліги, створеної Вудсом і Рорі Макілроєм, а президент США зіграв із Тайгером у гольф того ж місяця.

Дональд Трамп і Тайгер Вудс Фото: Getty

Після розлучення з Ванессою Дональд Трамп-молодший мав тривалі стосунки та заручини з колишньою ведучою Fox News Кімберлі Гілфойл, яка зараз є послом президента Трампа в Греції. Однак у вересні минулого року чоловіка помітили на півдні Флориди зі світською левицею з Вест-Палм-Біч Беттіною Андерсон. До грудня стосунки Трампа і Гілфойл закінчилися, і він почав публічно зустрічатися з Андерсон після перемоги його батька на виборах 2024 року.

Ванесса подала на розлучення з Трампом-молодшим 15 березня 2018 року Фото: Getty

Раніше Фокус писав, що Дональд Трамп подарував внучці Tesla Cybertruck.