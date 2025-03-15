Внучка Трампа подтвердила слухи о новом романе своей матери (видео)

Кай Трамп сообщила, что обращается к Тайгеру Вудсу на "ты". Она также рассказала, что будет соревноваться с сыном гольфиста в юношеском турнире.

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17-летняя Кай Трамп, старшая внучка 47-го президента США Дональда Трампа, которая в последнее время становится все более публичной, впервые косвенно потвердила роман своей матери Ванессы Трамп с легендарным гольфистом Тайгером Вудсом. Соответствующее видео она опубликовала на своем YouTube-канале.

"Привет, ребята, я знаю, что я очень давно не публиковала видео на YouTube, и это просто потому, что у меня возникли некоторые проблемы. Мне пришлось больше сосредоточиться на моем реальном гольфе и учебе", — объяснила она, сидя в машине.

Изначально ролик посвящен ее опыту игры на Genesis Open вместе с Рори Макилроем. Девушка серьезно увлекается гольфом и делает успехи на этом поприще. Кай рассказала о турнире в Сан-Диего и организациях, помогающих устроить мероприятие, а также раскрыла, что знакома с Вудсом.

О романе 47-летней Ванессы и 49-летнего Тайгера стало известно в прошлом году. Бывшая жена Дональда Трампа-младшего и спортсмен вместе со Дня благодарения (27 ноября). Они живут в 20 минутах езды друг от друга в фешенебельном районе Палм-Бич во Флориде. Их дети, Кай, а также дети гольфиста 16-летний Чарли и 17-летнияя Сэм посещают школу The Benjamin School стоимостью $38 595 в год. Более того, Кай и Чарли – начинающие гольфисты, которые хотят стать профессионалами. На следующей неделе они должны будут соревноваться друг с другом в юношеском турнире.

Впервые Трамп и Вудс появились на публике вместе 16 февраля на турнире. Позже сразу несколько источников подтвердили СМИ, что они встречаются. Об их романе знают члены обеих семей.

В прошлом месяце на Genesis Invitational PGA Tour в Торри Пайнс в Калифорнии их сфотографировалы прибывшими вместе, и внучка Трампа была в спортивной одежде от бренда Вудса.

Кай Трамп и Тайгер Вудс Фото: Getty

В феврале Ванесса взяла дочь на просмотр раунда TGL, гольф-лиги, созданной Вудсом и Рори Макилроем, а президент США сыграл с Тайгером в гольф в том же месяце.

Дональд Трамп и Тайгер Вудс Фото: Getty

После развода с Ванессой у Дональда Трампа-младшего были длительные отношения и помолвка с бывшей ведущей Fox News Кимберли Гилфойл, которая сейчас является послом президента Трампа в Греции. Однако в сентябре прошлого года мужчину заметили на юге Флориды со светской львицей из Уэст-Палм-Бич Беттиной Андерсон. К декабрю отношения Трампа и Гилфойл закончились, и он начал публично встречаться с Андерсон после победы его отца на выборах 2024 года.

Ванесса подала на развод с Трампом-младшим 15 марта 2018 года Фото: Getty

Ранее Фокус писал, что Дональд Трамп подарил внучке Tesla Cybertruck.