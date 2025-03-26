Понад 10 тис доларів за реставрацію: в Капітолії Колорадо замінять портрет Трампа (фото)

Нещодавно американський лідер у соцмережі обурився портретом, додавши, що художниця, "мабуть, з віком втратила свій талант". Тепер картину замінять.

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Картину президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, яка знаходиться поряд з іншими президентськими портретами в Капітолії штату Колорадо (США), після його невдоволення буде знята. Про це повідомляє Associated Press.

Демократи Палати представників Конгресу заявили, що картину знімуть на вимогу лідерів республіканців у законодавчому органі штату. Останні зібрали понад 10 тисяч доларів для реставрації портрета Дональда Трампа.

Республіканець Пол Лундін відзначив необхідність зняття цього портрету. Він зазначив, що його слід замінити на іншу картину, "яка відображає його (Дональда Трампа, — ред.) сучасний вигляд".

Невдоволення Трампа портретом в Капітолії Колорадо

Нагадаємо, 24 березня Дональд Трамп в соцмережі Truth Social розкритикував власний портрет художниці Сари Бордман, який знаходиться у Капітолії штату Колорадо. Тоді він обурився своїм "спотвореним" портретом та вимагав у губернатора штату Колорадо прибрати його з Капітолія. Крім цього, президент назвав своє зображення "справді найгіршим", додавши, що художниця, "мабуть, з віком втратила свій талант".

Нагадаємо, що Дональд Трамп в перші вісім тижнів після повернення в Білий дім прикрасив його дрібничками. Зокрема, він повісив більше портретів, ніж його попередники, й навіть поставив золоту копію Кубка чемпіонату світу ФІФА. Надалі президент США планує побудувати бальний зал.

Після цього президент США потрапив у казус. Під час бесіди з представниками ЗМІ на Об'єднаній базі Ендрюс у Меріленді він отримав удар по обличчю мікрофоном.